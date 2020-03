Corona-Krise: So wartet der FC Schalke 04 auf den Tag X

Gelsenkirchen. Kein Training, keine Besucher und nur 50 Mitarbeiter, die den Betrieb am Laufen halten: Schalke steht fast still. Wann rollt der Ball wieder?

Es ist eines dieser Bilder, die in Erinnerung geblieben sind aus einer Zeit, in der das Coronavirus noch ganz weit weg war – in China: Menschen stehen vor einer Absperrung und werden von anderen Menschen, die weiße Schutzanzüge tragen, zurückgewiesen – hinter der Absperrung geht es nicht weiter. China im Januar – damals ganz weit weg. Und plötzlich zieht man Vergleiche.

Auch vor dem Gelände zur Schalke-Arena gibt es eine Absperrung. Der Mann, der an diesem Tag in dieser Woche dort seinen Dienst tut, trägt zum Glück die auf Schalke bekannte Kleidung: Ein Ordner, der nur die Zufahrt regelt – sonst nichts. Durch die geöffnete Autotür sagt er an, wo man parken darf. Man wünscht sich noch einen schönen Tag, auch wenn das schwer ist in diesen Zeiten. Denn hinter der Schranke ist das Gelände leer – bis auf ganz wenige Menschen, die an diesem Tag denselben Termin auf Schalke haben. Ansonsten sieht das Gelände verlassen aus.

Schalke-Spieler sind im Home Office

Trainer David Wagner hat seine Spieler ins Home Office geschickt – auch er gebraucht tatsächlich diesen Begriff, mit dem die meisten von uns sich bis vor wenigen Tagen noch nicht auseinandergesetzt haben. Die Spieler sollen sich vorerst zu Hause fit halten. Kraftübungen und Gymnastik machen – und vielleicht ein paar Läufe in der heimischen Umgebung. Zwar ist das Trainingszentrum auf dem Vereinsgelände täglich für einige Stunden geöffnet, aber das ist mehr als kleine Insel für die verletzten Spieler gedacht. Nur Omar Mascarell und Ozan Kabak, die so schwer verletzt sind, dass sie in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen werden, durften nach Hause zu ihren Familien nach Teneriffa und in Istanbul fliegen – sie machen dort ihre Reha.

Einige Spieler haben über ihre Social-Media-Kanäle bunte Bildchen oder Videos verschickt – direkte Gespräche mit den Profis am Telefon hält Schalke in dieser Woche nicht für angebracht. Ab kommenden Montag soll wieder auf Schalke trainiert werden – natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vorbereiten auf den Tag, den keiner kennt. Den Tag, an dem wieder Fußball gespielt werden darf.

650 Mitarbeiter werden ohne Fußball nicht gebraucht

Drüben in der Geschäftsstelle halten noch etwa 50 Mitarbeiter die Stellung. Schalke ist telefonisch erreichbar, auch wenn der Publikumsverkehr eingestellt ist. „Nachdenklich und sorgenvoll” sei die Stimmung unter den Angestellten, berichtet Vorstand Peter Peters, der auch für die Organisation verantwortlich ist. Eigentlich hat Schalke 650 Mitarbeiter, aber die werden in diesen Tagen ohne Fußball nicht gebraucht. Peters hat ihnen mit auf den Weg gegeben: „Entscheidend ist, wann ihr wieder zurückkommen könnt und bei uns eine Aufgabe habt.”

Dass dieser Tag kommen wird, ist für Peters keine Frage – die Frage ist nur: Wann? „Niemand weiß, was wann wieder geht”, sagt der 57-Jährige: „Aber natürlich werden wir zu einem Zeitpunkt X wieder Fußball spielen.” Der Schalker Peter Peters ist im deutschen Fußball als Vize-Präsident von DFL und DFB so gut vernetzt wie kaum ein anderer. Er führt Gespräche mit den Ämtern, mit den Behörden, mit der Politik. Sobald von hier ein Signal kommt, dass wenigstens wieder Spiele ohne Publikum ausgetragen werden können, wird der Fußball diese Chance ergreifen. Natürlich dürfen sich die Fans dann nicht wieder vor den Stadien zusammenfinden, um ihre Mannschaft von außen zu unterstützen – das würde alle Anstrengungen im Kampf gegen das Coronavirus ad absurdum führen. Von Peters kommt dazu das Versprechen: „Das hat jetzt jeder begriffen, das wird nicht wieder passieren.”

Donnerstags ist auf Schalke sonst Hochbetrieb

Normalerweise ist donnerstags Hochbetrieb auf dem Schalker Gelände am Berger Feld: Vor ein paar Wochen noch haben wir beobachtet, wie dort an einem Donnerstagabend sechs, sieben Mannschaften, von der Jugend bis zu den Profis, zur gleichen Zeit auf ihren Plätzen trainiert haben – ein beeindruckendes Bild mit Flutlichtlampen auf dem ganzen Gelände. Alles leuchtend. Heute freut man sich, dass wenigstens der Ordner an der Schranke noch da ist und nur die Zufahrt kontrolliert – nichts anderes. Wann hier wieder 60.000 Menschen sein werden – man weiß es nicht.

Man ahnt nur, was das eines Tages bedeuten wird, weil der Fußball – so unwichtig er im Moment ist – die Menschen auch zusammenbringen kann. Das Wirtschaftswunder nach dem Krieg wurde mit den Helden von Bern in Verbindung gebracht: Ihr Sieg bei der Fußball-WM 1954 war ein Signal des Aufbruchs.

DFL-Geschäftsführer Seifert wartet auf Signal des Aufbruchs

Einen ähnlichen Vergleich hat jetzt Christian Seifert, der Chef der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gewählt. Er sagte sicher nicht ganz unbewusst: „Wenn in Deutschland wieder ein Fußballspiel mit Zuschauern stattfindet, wird das das Signal des Aufbruchs sein: Dann haben wir es geschafft.”

Dann hat es das Land geschafft.