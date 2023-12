Das ist der neue Trikotsponsor der Schalker Knappenschmiede

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat einen neuen Trikotsponsor. Mannschaften bis zur U13 werden mit dem neuen Logo auflaufen – die U23 schon am Samstag.

Erstmals in ihrer Geschichte werden die Mannschaften der Schalker Knappenschmiede mit einem eigenen Brustflock auflaufen. Premiere hat das neue Logo an diesem Samstag im Auswärtsspiel der Schalker U23 in der Fußball-Regionalliga West in Bocholt.

Die Schalker Nachwuchsteams bis hinunter zur U13 werden mit dem Logo der Knappschaft Kliniken GmbH auflaufen. Damit wird eine Partnerschaft erweitert, die seit diesem Jahr besteht.

Schalke 04: Partnerschaft besteht seit Juni 2023

Im Juni hatten der Verein und die Tochter der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See eine Partnerschaft bis mindestens 2026 vereinbart. Die Knappschaft Kliniken GmbH engagiert sich auch im Nachhaltigkeitsnetzwerk Zukunftsschmiede 04.

Florian Dederichs, Direktor Vertrieb, Sponsoring Service des S04, wird zum Ausbau der Partnerschaft in der Schalker Mitteilung so zitiert: „Wir freuen uns sehr über die Intensivierung unserer Zusammenarbeit mit den Knappschaft Kliniken. Sie sind für uns ein wichtiger strategischer Partner.“

Neben Dederichs freut sich auch Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, über den neuen Trikotsponsor: „Es ist ein wichtiges Zeichen für unsere Nachwuchsarbeit, dass die Knappenschmiede-Mannschaften nun mit einem eigenen Sponsor auf der Brust auflaufen.“

Schalke 04: Weitere Berichte

Andreas Schlüter, Hauptgeschäftsführer der Knappschaft Kliniken GmbH, ergänzt: „Die medizinische Kooperation mit dem FC Schalke 04 hat für uns eine hohe Symbolkraft. An unserem Beitrag der KI-gestützten Leistungsdiagnostik wird spürbar, warum wir und Schalke so gut zueinander passen, denn uns verbindet eine lange Tradition und eine gemeinsame Idee der Zukunft.“

Zudem übernimmt die Knappschaft Klinik GmbH ab sofort auch die Präsentation des Familienblocks in der Veltins-Arena und erhält Sichtbarkeit auf den Banden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04