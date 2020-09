Das sagt Ex-Schalke-Profi Philipp Max über Manuel Baum

Spielt jetzt in Eindhoven: der Ex-Schalker Philipp Max.

Gelsenkirchen. Manuel Baum ist neuer Trainer des FC Schalke 04. Einer, der unter ihm beim FC Augsburg spielte, ist Philipp Max. Wir haben ihn gefragt.

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Trainer gefunden: Es ist Manuel Baum. Doch wer ist der 41-Jährige eigentlich? Seine bisherige Karriere im Vereinsfußball spielte sich ausschließlich in Bayern ab: Geboren ist er in Landshut, ein echte Niederbayer. In der Jugend spielte er für 1860 München, im Seniorenbereich als Torwart beim FC Ismaning und dem FC Unterföhring - beides Vororte von München.