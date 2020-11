Das sagt Schalke-Vorstand Schneider über Kabaks Zukunft

Noch einmal muss Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 auf Innenverteidiger Ozan Kabak verzichten - an diesem Dienstag, wenn der Regionalligist Schweinfurt 05 zum DFB-Pokalspiel nach Gelsenkirchen kommt (16.30 Uhr/Sky). Wenn Schalke am Samstag im Kellerduell beim Schlusslicht FSV Mainz 05 antritt (15.30 Uhr/Sky), steht der 20-Jährige nach Ablauf seiner Fünf-Spiele-Sperre wieder zur Verfügung. Sportvorstand Jochen Schneider freut sich darauf ganz besonders, wie er dieser Redaktion exklusiv verriet: „Ozan ist einfach ein Klasse-Spieler, er war auch nach dem Re-Start im Mai einer der wenigen Lichtblicke. Jetzt wird er dazu beitragen, dass wir defensiv noch stabiler werden und mit seiner Stärke bei Standards auch offensiv gefährlicher.“ Doch nicht nur das sagte Schneider über Kabak.

Schalke-Profi Kabak: Ausstiegsklausel greift im Sommer 2021

Der türkische Nationalspieler gehört zu Schalkes begehrtesten Profis. Kabaks Vertrag gilt zwar noch bis zum 30. Juni 2024, doch im Sommer 2021 greift eine Ausstiegsklausel, wenn ein Klub bereit ist, 45 Millionen Euro Ablösesumme zu bezahlen. Doch kann Schalke bis zum Sommer warten, um diese hohe Einnahme zu generieren?

Schon im Januar 2021, wenn im Winter das Transferfenster öffnet, könnten einige Angebote eintreffen - italienische und englische Medien berichten, der AC Mailand und der FC Liverpool seien besonders interessiert. „Mailand hat ganz zum Schluss der Transferperiode im Sommer angeklopft, was für uns nicht in Frage kam", sagte Schneider und ergänzte: "Was in den letzten zehn Tagen jetzt geschrieben wurde, habe ich auch nur gelesen.“

Schalke: Fünf Innenverteidiger stehen aktuell unter Vertrag

Doch gilt auch im Winter ein Transfer-Verbot? Schneider wird da eindeutig: "Wir befinden uns weiter in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, was man ja auch daran sieht, dass diese Saison vielleicht ganz ohne Zuschauer zu Ende gespielt werden muss. Da kann und will ich nichts ausschließen.“ Es deutet sich also eine weitere spannende Transferperiode an. Entbehren könnte Schalke Kabak nur schwer - vier Innenverteidiger stünden aber noch bereit: Salif Sané, Matija Nastasic, Malick Thiaw und Benjamin Stambouli.