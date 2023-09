Das Schalke-Beben: So geht es nach dem Rauswurf von Thomas Reis weiter

Thomas Reis ist kein Schalke-Trainer mehr: Überraschend gab der Verein die Trennung bekannt. Über einen ereignisreichen Tag auf Schalke diskutieren Andreas Ernst, Sinan Sat und Matthias Heselmann in einer Sonderfolge von 19:04 - Der Schalke-Talk.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 feuert am Mittwoch seinen Trainer Thomas Reis. Wie es dazu kam und wie es weitergeht, besprechen wir in unserem S04-Talk.

Thomas Reis ist kein Schalke-Trainer mehr: Überraschend gab der Verein am Mittwoch die Trennung bekannt. Reis war gerade einmal elf Monate im Amt und galt trotz des Abstiegs nach der starken Bundesliga-Rückrunde als Hoffnungsträger. Nun muss er gehen. Reis ist der elfte Schalke-Trainer innerhalb von fünf Jahren, den dieses Schicksal ereilt. Schalke 04 bleibt ein Schleudersitz für Trainer.

Doch wie geht es nun weiter bei den Königsblauen? Wer soll S04 wieder in die Spur bringen? Über einen ereignisreichen Tag auf Schalke und mögliche Nachfolger von Thomas Reis diskutieren Andreas Ernst, Sinan Sat und Matthias Heselmann in einer Sonderfolge von 19:04 - Der Schalke-Talk.

Schalke: Kreutzer und Büskens für mindestens ein Spiel auf der Bank

Auf das schwierige Spiel am Freitag beim SC Paderborn (18.30 Uhr/Sky) soll Interimstrainer Matthias Kreutzer den Tabellen-16. im Verbund mit Co-Trainer Mike Büskens vorbereiten. Da die Suche nach einem Reis-Nachfolger erst jetzt beginnt und noch kein neuer Coach in Sicht ist, ist es denkbar, dass das Duo auch noch am 8. Oktober gegen Mit-Absteiger Hertha BSC verantwortlich ist. „Wir haben keine Zeit zu verschenken, wir haben zwei elementar wichtige Spiele vor der Brust – Paderborn und Berlin“, sagte Sportdirektor André Hechelmann zum ungewöhnlichen Zeitpunkt der Trennung.

Doch deutete Schalkes sportliches Führungsduo an, dass es keine andere Möglichkeit gegeben habe. „Wir haben festgestellt, dass die Situation menschlich und inhaltlich festgefahren ist“, sagte Peter Knäbel zu den Gesprächen mit der Mannschaft in den vergangenen Tagen und äußerte Selbstkritik: „Ich habe schon mehrfach geäußert, dass ich mir Kontinuität auf dieser Position wünsche. Von daher ist das natürlich ein Rückschritt.“

