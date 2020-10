Deadline Day: Verteidiger zum Medizincheck auf Schalke - Gerüchte um Draxler

Essen. Heute schließt das Transferfenster. Endspurt für die Klubs, die ihren Kader noch aufbessern wollen. Der Deadline Day im Transfer-Ticker.

Bis 18 Uhr ist das Transferfenster in Deutschland noch geöffnet. Den Bundesliga -Klubs bleibt nicht mehr viel Zeit, um ihre Kader nochmal zu verstärken. Einige nennenswerte Deals sind schon jetzt perfekt, andere werden folgen. In unserem Transfer-Ticker verpassen sie am Deadline Day nichts.

Natürlich gibt es auch heute wieder Meldungen und Gerüchte rund um die Revier-Klubs Schalke, Borussia Dortmund und VfL Bochum. Heißeste S04-Personalie: Kilian Ludewig . Der 20-jährige Rechtsverteidiger ist bereits beim Medizincheck in Gelsenkirchen .

. Der 20-jährige Rechtsverteidiger ist bereits beim . Unklar ist die Zukunft von Mario Götze . Nachdem der Vertrag des WM-Final-Torschützen von 2014 beim BVB ausgelaufen ist, ist der 28-Jährige vereinslos und könnte sogar noch nach Schluss des Transferfensters einen neuen Klub finden. Auch um Ex-Schalker Julian Draxler gibt es Gerüchte.

Offiziell sind auch schon einige Transfers. So wechselt etwa das englische Top-Talent Ryan Sessegnon von Tottenham nach Hoffenheim.

Nationalspieler Antonio Rüdiger ein Kandidat beim AC Mailand

12.51 Uhr: Antonio Rüdiger könnte am Deadline Day zurück in die italienische Serie A wechseln. Wie die Fußball-Fachzeitschrift Gazzetta dello Sport berichtet, steht der Innenverteidiger kurz vor einem Transfer zum AC Mailand.

Antonio Rüdiger gönnt sich beim Training der Fußball-Nationalmannschaft in Stuttgart ein Päuschen. Foto: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images

Beim FC Chelsea ist Rüdiger unter Trainer Frank Lampard aktuell nur noch Innenverteidiger Nummer fünf. Zuletzt wurde er auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

FC Bayern: Feyenoord bestätigt Interesse an FCB-Talent Joshua Zirkzee

12.40 Uhr: Offensiv-Talent Joshua Zirkzee steht vor einem Abschied vom FC Bayern. Der niderländische Erstligist Feyenoord Rotterdam hat ein Interesse an FCB-Stürmer bestätigt.

"Das wäre ein ausgezeichneter Spieler für uns. Wenn es passt, werden wir versuchen, Zirkzee unter Vertrag zu nehmen. Bayern profitiert davon, dass er spielt, und das Gehalt ist bei einem Leihgeschäft oft kein Problem", sagte Trainer Dick Advocaat im Gespräch mit RTV Rijnmond.

Schalke: Das ist der neue Rechtsverteidiger Kilian Ludewig

12.25 Uhr: Noch ist der Deal nicht offiziell, doch es gilt als sicher, dass Kilian Ludewig der neue Rechtsverteidiger des FC Schalke 04 wird. Doch wer ist der 20-jährige Juniorennationalspieler überhaupt?

Wir stellen ihn vor und erklärten, warum S04-Trainer Manuel Baum so von ihm überzeugt ist.

Paris Saint-Germain leiht Danilo Pereira vom FC Porto aus

12.14 Uhr: Paris Saint-Germain leiht Mitelfeldspieler Danilo Pereira vom FC Porto bis zum Ende der Saison aus. Wie der französische Meister am Montag mitteilte, erhält er zudem eine Kaufoption für den 29-Jährigen. „Der Wechsel zu einem der größten Vereine in Europa und der Welt ist ein Erfolg in meiner Karriere“, sagte Pereira laut einer PSG-Pressemitteilung bei der Unterzeichnung seines Leih-Vertrags. „Ich hoffe, dass ich Paris und seinen Anhängern viel bringen kann.“

Schalke: Neuer Rechtsverteidiger schon auf Schalke - Medizincheck läuft

Kilian Ludewig (l.) ist derzeit noch an den englischen Zweitligisten FC Barnsley ausgeliehen. Foto: dpa

12.09 Uhr: Nach langer Suche hat der FC Schalke 04 offenbar einen neuen Rechtsverteidiger gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stehen die Königsblauen vor einem Transfer von Kilian Ludewig.

Auf Videos in den sozialen Medien war bereits zu sehen, dass der 20-Jährige (aktuell von RB Salzburg an den FC Barnsley ausgeliehen) sich zum Medizincheck auf Schalke auffält.

Unser Reporter Andreas Ernst ordnet die Personalie in seinem großen Faktencheck ein. Sie finden ihn hier.

Werder Bremen vor Ausleihe von Marko Grujic vom FC Liverpool

12.00 Uhr: Werder Bremen scheint bei der Suche nach einem Nachfolger für den zu Ajax Amsterdam wechselnden Davy Klaassen fündig geworden zu sein. Wie die „Bild“ und einige englische Zeitungen am Montag berichteten, wollen die Norddeutschen Marko Grujic vom englischen Fußball-Meister FC Liverpool verpflichten. An dem 24 Jahre alten Mittelfeldspieler hatte der Bundesligist schon im vergangenen Sommer Interesse. Damals entschied sich Grujic aber dafür, ein Leihgeschäft mit Hertha BSC um ein weiteres Jahr zu verlängern. Für die Berliner kam der Serbe in der Saison 2019/20 in der Bundesliga 29 Mal zum Einsatz und erzielte vier Treffer.

FC Bayern: Transfer von Douglas Costa nimmt Formen an – Medizincheck in Turin

11.30 Uhr: Die Rückkehr von Douglas Costa (30)zum FC Bayern München wird immer wahrscheinlicher. Wie Sky berichtet, wird der 30-jährige Flügelspieler den Medizincheck nicht wie ursprünglich geplant in München, sondern aus Zeitgründen in Turin absolvieren.

Besteht Costa den Check, steht einer Verpflichtung nichts mehr im Wege.

FC Bayern: Talent Adrian Fein vor Leihe zur PSV Eindhoven

11.23 Uhr: Mittelfeldspieler Adrian Fein (21) könnte den FC Bayern noch verlassen. Wie der Kicker berichtet, soll er an den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven verliehen werden. Schon in der vergangenen Saison war Fein an den Hamburger SV ausgeliehen.

Unter Trainer Hansi Flick hat der U21-Nationalspieler aktuell kaum Chancen auf Einsatzzeit. In laufenden Spielzeit wartete er noch auf seine erste Einsatzminute.

Hoffenheim leiht England-Talent Sessegnon von Tottenham aus

11.20 Uhr: Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat sich kurz vor dem Ende der Transferperiode mit dem englischen U21-Nationalspieler Ryan Sessegnon verstärkt. Der 20-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom Londoner Premier-League-Club Tottenham Hotspur. Sessegnon kann auf der linken Seite sowohl defensiv als auch offensiv agieren.

🔥 Er ist hier 🔥



Die #TSG Hoffenheim hat den 20 Jahre alten @RyanSessegnon vom Premier League-Klub @SpursOfficial unter Vertrag genommen. Der englische U21-Nationalspieler wird bis zum 30. Juni 2021 ausgeliehen.#WelcomeRyan — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 5, 2020

Mit der Verpflichtung des variablen und schnellen Außenbahnspielers reagierten die Kraichgauer auf die langen Verletzungsausfälle von Ermin Bicakcic und Konstantinos Stafylidis. „Die TSG steht für die erfolgreiche Ausbildung und Weiterentwicklung junger Spieler. Ich erhoffe mir durch den Wechsel Spielpraxis in einer der besten Profiligen der Welt und freue mich auf die Partien im europäischen Wettbewerb“, sagte Sessegnon über seinen Wechsel zum Europa-League-Teilnehmer.

Stürmer Justin Kluivert zum Medizincheck in Leipzig angekommen

11.00 Uhr: Die Leihe von Stürmer Justin Kluivert zu Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht kurz vor dem Abschluss. Der 21-Jährige von der AS Rom absolvierte am Montag den Medizincheck in Leipzig. Das berichtete die „Bild“. Der Sohn des früheren Weltklassespielers Patrick Kluivert wird für ein Jahr von RB ausgeliehen. Offen ist noch, ob sich die Sachsen eine Kaufoption sichern wollen. Laut italienischen Medien wären für einen anschließenden Kauf zwischen 15 und 20 Millionen Euro fällig.

Kluivert war 2018 für 17 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Rom gewechselt, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. Damals war der Außenspieler auch bei RB im Gespräch, entschied sich jedoch für einen Transfer nach Italien. In Leipzig soll Kluivert nun die durch die Leihe von Ademola Lookman zum FC Fulham entstandene Lücke füllen.

Schnappt sich Schalke Danny Da Costa? Geht Rudy? Der Faktencheck

10.46 Uhr: Zwei ganz heiße Schalke- Personalien am Deadline-Day sind Danny Da Costa und Sebastian Rudy. Der Rechtsverteidiger könnte von Eintracht Frankfurt nach Gelsenkirchen wechseln, Mittelfeldspieler Rudy könnte S04 noch verlassen. Doch was ist dran? Wir ordnen die Meldungen ein.

Bayer Leverkusen wohl mit Interesse an Ex-Schalker Julian Draxler

10.35 Uhr: Am letzten Tag der Transferperiode könnte Julian Draxler in die Bundesliga zurückkehren. Wie die Bild berichtet, soll sich Bayer Leverkusen in den vergangenen Wochen intensiv mit dem 27-jährigen Spielmacher von Paris Saint-Germain beschäftigt haben.

Julian Draxler im Trikot des DFB. Foto: firo

Knackpunkt sind aktuell allerdings noch die Finanzen. Dem Bericht zufolge ist ein Deal nicht sehr wahrscheinlich, da die finanziellen Vorstellungen zwischen allen drei Parteien (Leverkusen, PSG und Draxler) noch zu unterschiedlich sind.

Arne Maier soll an Bielefeld ausgeliehen werden

8:42 Uhr: U-21-Nationalspieler Arne Maier soll von Hertha BSC an Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld ausgeliehen werden. Der derzeit erneut am Knie verletzte 21-Jährige hatte zuletzt seinen Wechselwunsch geäußert, da er nur wenig Einsatzzeit bekommen hatte.

Schalke 04: Diese Spieler könnten S04 am Deadline Day noch verlassen

8:00 Uhr: Bei Königsblau könnte heute noch einiges passieren. Unser Schalke-Reporter Andreas Ernst hat zusammengefasst, welche Spieler Gelsenkirchen kurzfristig noch verlassen könnten.

Hertha BSC vor Leihe von Matteo Guendouzi von Arsenal - auch ein Schalker im Gespräch

Matteo Guendouzi steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC Foto: firo

7:56 Uhr: Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht vor dem Last-Minute-Transfer von Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi vom FC Arsenal. Wie die Bild und der Kicker am Montag berichtet, leihen die Hauptstädter den 21-Jährigen Franzosen für ein Jahr ohne Kaufoption aus. Am Montag soll er den Medizincheck absolvieren. Zudem soll der an den FC Augsburg ausgeliehene Eduard Löwen (23) vorzeitig nach Berlin zurückkehren, um die Hertha-Probleme im Mittelfeld zu kompensieren. Für die gleiche Position bei den Hauptstädtern ist laut Kicker auch der Schalker Omar Mascarell (27), der zuletzt lange verletzt fehlte, im Gespräch.

Bayern-Talent Cuisance vor Wechsel zu Olympique Marseille

0:03 Uhr: Nach seinem jüngst geplatzten Wechsel zu Leeds United scheint Michael Cuisance den FC Bayern nun offenbar kurz vor Ende der Transferfrist in Richtung Frankreich zu verlassen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler soll nach Sky-Informationen am Montag den Medizincheck bei Olympique Marseille absolvieren. Demnach haben sich die Münchener mit dem französischen Fußball-Erstligisten auf ein Leihgeschäft samt Kaufoption im Sommer 2021 geeinigt.

Vergangene Woche war Cuisance durch den Medizincheck beim Premier-League-Aufsteiger Leeds gefallen, der anvisierte Wechsel platzte. Im Gespräch war eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro. Über die genauen Modalitäten des angestrebten Deals mit Marseille war zunächst nichts bekannt.

Was bisher geschah

FC Bayern: Vier Stars sollen bis Montag geholt werden

Erst passierte lange Zeit nichts - doch kurz vor Transferschluss hat Bayern München noch einmal kräftig nachgelegt und die dringend benötigten Verstärkungen verpflichtet. Drei Wechsel standen am Sonntag vor dem Bundesligaspiel am Abend gegen Hertha BSC kurz vor dem Abschluss. Der deutsche Fußball-Rekordmeister soll sich nach der Verpflichtung von U21-Europameister Marc Roca von Espanyol Barcelona auch mit Eric Maxim Choupo-Moting von Paris St. Germain und Bouna Sarr von Olympique Marseille einig sein. Dies berichten verschiedene Medien. Am Abend kam noch ein vierter Name ins Spiel: Douglas Costa (30) von Juventus Turin soll vor einer Rückkehr zu den Bayern stehen. Der Flügelspieler stand von 2015 bis 2017 beim Rekordmeister unter Vertrag und soll bis Saisonende ausgeliehen werden. Das berichten der "Kicker" und italienische Medien.

Fix ist bisher nur der Transfer von Roca. Bayern München bestätigte die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers vom spanischen Erstliga-Absteiger Espanyol Barcelona bis 2025 am Sonntag kurz dem Punktspiel gegen Hertha BSC. Für den 23-Jährigen soll eine Ablöse von neun Millionen Euro fällig werden. Roca ist beim Meister als Ersatz für seinen zum FC Liverpool abgewanderten Landsmann Thiago eingeplant.

Stürmer Choupo-Moting (31) soll laut kicker und L'Equipe einen Zweijahresvertrag in München erhalten. Der frühere Bundesligaprofi ist bei Paris St. Germain ausgemustert worden und wäre ablösefrei. Zudem berichtet der kicker, dass sich die Münchner mit Marseille über einen Transfer des 28 Jahre alten Sarr geeinigt hätten. Sarr ist als Backup für Rechtsverteidiger Benjamin Pavard vorgesehen.

Medien: Sevilla an Hertha-Profi Rekik interessiert

Abwehrspieler Karim Rekik könnte offenbar zum spanischen Europa-League-Sieger FC Sevilla wechseln. Spanische Zeitungen berichteten, dass der Transfer vor dem Abschluss stehe. Rekik stand für das Ligaspiel am Sonntag bei Rekordmeister Bayern München offiziell wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel nicht im Hertha-Kader. Der 25 Jahre alte Niederländer hat seinen Stammplatz in der Innenverteidigung an Jordan Torunarigha und Dedryck Boyata verloren.

2. Bundesliga: VfL Bochum könnte noch aktiv werden

Quellen: Eigene Recherche, sid und dpa