Der Ex-Schalker Ivan Rakitić attackiert die Barça-Bosse

Barcelona. „Ich bin kein Kartoffelsack, mit dem man einfach machen kann, was man will“, der der ehemalige Schalker Ivan Rakitić. Er will sich wohlfühlen.

Für Ivan Rakitić ist dieses Gefühl nicht unbedingt neu: Wie 2011, als ihn der damalige Herrscher des FC Schalke 04, Felix Magath, nach dreieinhalb königsblauen Jahren für 2,5 Millionen Euro an den FC Sevilla verkaufte, steht er auf einem Abstellgleis. Der 32-jährige kroatische Fußballer des Jahres 2015 und Vize-Weltmeister 2018, der beim FC Barcelona zum Weltstar gereift ist, weiß momentan nicht, wie es weitergeht.

Ivan Rakitic hat bis zum Stopp durch die Corona-Pandemie bei Barça nicht mehr zum Stammpersonal gehört und in 21 Spielen nur zehnmal in der Startelf gestanden. Eigentlich will der Mittelfeld-Mann, der 2014 für 18 Millionen Euro vom FC Sevilla zum FC Barcelona gekommen ist, seinen bis 2021 datierten Vertrag erfüllen.

Wechsel 2007 vom FC Basel zum FC Schalke 04

Allerdings ist es kein Geheimnis, dass ihn die Barça-Verantwortlichen gerne loswürden. „Ich verstehe die Situation“, sagt Ivan Rakitić in einem Interview mit der in Barcelona erscheinenden Tageszeitung Mundo Deportivo. „Aber ich bin kein Kartoffelsack, mit dem man einfach machen kann, was man will. Sie können jederzeit mit mir reden.“

Vor allem eines will Ivan Rakitić, der 2007 als 19-Jähriger vom FC Basel zum FC Schalke 04 gekommen ist, in Zukunft. „Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich geliebt, respektiert, gebraucht werde und an dem ich mich mit meiner Familie wohlfühle“, sagt er. „Wenn es hier ist, schön, wenn nicht, ist es ein Ort, für den ich mich selbst entscheide – und nicht andere, wie sie Lust und Laune haben.“

Ivan Rakitić ist mit dem spanischen Top-Model Raquel Mauri verheiratet

Das klingt doch nach einer Rückkehr zum FC Sevilla, für den Ivan Rakitić bereits von Januar 2011 bis 2014 gespielt und während dieser Zeit auch seine Frau kennengelernt hat, das spanische Top-Model Raquel Mauri (30), das aus Sevilla kommt. „Ich habe eine besondere Zuneigung zu Sevilla gehabt. Ich habe immer gesagt, dass es ein großer Traum wäre, dieses Trikot noch einmal tragen zu dürfen, aber es ist nicht nur meine Entscheidung“, sagt Ivan Rakitić. „Monchi und alle in Sevilla haben meine Nummer, sie haben mich aber noch nicht angerufen.“ Monchi ist Ramón Rodríguez Verdejo (51), der Sportliche Leiter des FC Sevilla.

Sollte der FC Barcelona eine Ablösesumme einstreichen wollen, müsste er Ivan Rakitić im Sommer verkaufen. Als Interessenten werden unter anderem auch Manchester United, Juventus Turin und Inter Mailand gehandelt. 2021 könnte das Mittelfeld-Ass ablösefrei wechseln. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich, egal wo ich hingehe, nicht nur zum Trainieren bin“, sagt er. „Ich will gewinnen. Wenn ich wechseln sollte, dann will ich erst im Training gewinnen, dann Spiele und dann natürlich Titel.“ Und er ist fest davon überzeugt, noch drei oder vier Jahre auf höchstem Niveau spielen zu können. (AHa)