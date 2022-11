Der FC Schalke 04 bindet ein weiteres Top-Talent langfristig

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat nach Assan Ouédraogo ein weiteres Top-Talent langfristig an sich gebunden. Taylan Bulut hat einen Fördervertrag unterschrieben.

Der FC Schalke 04 investiert weiter in die Zukunft. Nach Assan Ouédraogo haben die Königsblauen am Montag ein weiteres sehr großes Talent aus ihrer Knappenschmiede langfristig an sich gebunden: Taylan Bulut. Der Kapitän der Schalker U-17-Mannschaft, des Spitzenreiters der B-Junioren-Bundesliga West, hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und – wie Assan Ouédraogo – einen langfristigen Fördervertrag unterschrieben. „Darüber hinaus hat der Verein die Option“, teilen die Königsblauen mit, „den Kontrakt um ein weiteres Jahr zu verlängern und diesen in einen Lizenzspielervertrag umzuwandeln.“

Wie Assan Oúedraogo und Max Grüger, der in der vergangenen Woche um ein Jahr verlängert hat, gehörte Taylan Bulut am 8. Mai zur U-17-Mannschaft des FC Schalke 04, die dank ihres Sieges im Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart im Parkstadion Deutscher Meister wurde. Dabei war er der einzige Jungjahrgang-Spieler in der Startelf von Trainer Onur Cinel.

Schalke-Talent Taylan Bulut ist in der Defensive sehr flexibel einsetzbar

Taylan Bulut wechselte im Sommer 2020 aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen in die U 15 der Knappenschmiede. Der 16-Jährige, der bereits für die deutsche U-16- und U-17-Nationalmannschaft auf dem Rasen gestanden hat, hat seine Qualitäten vor allem in der Defensive. Er kann in der Viererkette, aber auch davor spielen. In der Meister-Saison der Schalker B-Junioren war er meistens als rechter Verteidiger gesetzt.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass Taylan seinen Vertrag bei uns langfristig verlängert und seine Zukunft auf Schalke sieht“, sagt Mathias Schober, der 46-jährige Direktor Knappenschmiede und Entwicklung bei den Königsblauen. „Er zeichnet sich nicht nur durch seine enorme Zweikampfstärke, sondern auch dadurch aus, dass er in der Defensive flexibel einsetzbar ist. Taylan ist in dieser Saison zum Kapitän der U17 ernannt worden: Das zeigt, dass er auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung bereits sehr weit ist und auf dem Platz vorangeht.“ (AHa)

