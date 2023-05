Der Schalke-Stabilisator: Darum ist Moritz Jenz so wichtig

Gelsenkirchen. Schalke kann im Spiel gegen Frankfurt am Samstag auf Moritz Jenz bauen. Er spielte zehn Mal für S04 - dabei gab es nur eine Niederlage.

Nicht alles klappte für Moritz Jenz am Dienstagvormittag beim Training des FC Schalke 04. Beim Abschlussspiel verursachte er ein Gegentor, indem er den heranrauschenden Henning Matriciani anschoss. Und trotzdem gehörte er am Ende zum Siegerteam. Als nach der Einheit das obligatorische Jubelfoto geknipst wurde, trottete Jenz Richtung Kabine. Nicht enttäuscht ob seines Fehlers – es war ja nur ein Trainingsspiel. Er lächelte sogar. Denn nach wochenlanger Leidenszeit ist er wieder gesund und kann jede Einheit von Anfang bis Ende durchziehen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kehrt er pünktlich zum vorentscheidenden Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in Schalkes Startelf zurück.