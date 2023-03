Derby gegen Dortmund: Schalke darf keinen Alkohol verkaufen

Gelsenkirchen. Kein Stadionbier beim Derby: Für das Spiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund gilt ein Alkohol-Ausschankverbot. Gastgeber S04 kritisiert das.

Kein Stadionbier beim Revierderby: Für das 100. Duell zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund am Samstag (11. März, 18.30 Uhr) gilt ein Alkoholverbot – und zwar sowohl im Stadion als auch auf dem Gelände rund um die Veltins-Arena herum. Schalke kritisiert diese Entscheidung. Die Polizei erklärt, sie sei für die Sicherheit aller Beteiligten notwendig.

Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, haben „die Sicherheitsbehörden dem vorgelegten Sicherheitskonzept mit Alkoholverkauf nicht zugestimmt.“ Weiter heißt es aber: „Aus Sicht des FC Schalke 04 ist ein Verkaufsverbot von alkoholhaltigen Getränken bei Heimspielen grundsätzlich weder verhältnismäßig noch zielführend mit Blick auf die Argumentation der Sicherheitsbehörden.“

Schalke 04 - Borussia Dortmund ist ein Hochrisikospiel

Beim FC Schalke 04 gehört das Stadionbier für viele Fans dazu. Foto: Marius Becker / dpa

Die Polizei erklärte in einer Mitteilung: "Diese Maßnahme ist ein Ergebnis des obligatorischen Sicherheitsgespräches, an dem vor jedem Spiel Verein, Rettungsdienste, Bundespolizei, Feuerwehr und weitere Vertreter der Stadt Gelsenkirchen sowie die Polizei Gelsenkirchen teilnehmen."

Schalke gegen Dortmund ist sowieso ein sogenanntes „Hochrisikospiel“ für die Sicherheitsbehörden. Zusätzlich angespannt ist die Lage in diesem Jahr, da es im Februar eine große Auseinandersetzung zwischen den beiden Fangruppen gab: Fangruppen von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen hatten Schalker Fanbusse bei der Abfahrt zum Auswärtsspiel nach Berlin überfallen.

Polizei hatte nach Überfällen ein Alkoholverbot gefordert

Peter Both, stellv. Leiter der Gelsenkirchener Polizei hatte damals gesagt: „Wir können nicht ausschließen, dass so etwas eine Reaktion nach sich zieht“ - bereits vor dem Überfall sei aber ein Ausschankverbot Thema in den Gesprächen zwischen Stadt Gelsenkirchen, Polizei und dem FC Schalke gewesen.

Schalke hatte sich öffentlich gegen eine solche Maßnahme ausgesprochen; beruft sich auch auf eine wissenschaftliche Studie der Unis Mailand und Liverpool aus dem Jahr 2010: Die habe aufgezeigt, dass Alkoholverbote nicht so wirken, wie etwa die Polizei es sich erhofft.

Offensichtlich erfolglos: Nun gilt also wieder ein Alkoholverbot – wie zuletzt im Herbst 2021, als Dynamo Dresden zu Gast in der Veltins-Arena war. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Alkoholverbot bei brisanten Spielen und Lokalderbys üblich sei: "Die Polizei Gelsenkirchen folgt damit der Auffassung zahlreicher anderer Polizeibehörden und Profivereine und setzt damit lediglich die gültige Sicherheitsrichtlinie des Deutschen Fußballbundes um, die den Vereinen bekannt ist. Insofern hält die Polizei Gelsenkirchen die getroffenen Maßnahmen für verhältnismäßig und zielführend. Sie dienen einzig und allein dazu, die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten."

