Derby-Podcast: Wie Schalke und Bochum den Sieg planen

Essen. Krisen- und Revierduell zugleich: Schalke 04 trifft auf den VfL Bochum. In unserer Ausgabe des Podcasts fußball inside sprechen wir darüber.

Krisengipfel auf Schalke: Am Samstag um 18.30 Uhr empfangen die Königsblauen das noch punktlose Schlusslicht VfL Bochum zum Revier-Duell. Aber auch bei S04 stimmen die Ergebnisse in dieser Saison noch nicht: Das Team von Frank Kramer spielte zwar immerhin drei Mal Unentschieden, wartet aber immer noch auf den ersten Sieg. Klar ist: Für den Verlierer der Partie dürfte es in den kommenden Tagen weiterhin ungemütlich werden. Darüber und über weitere Themen sprechen unser Schalke-Reporter Andreas Ernst und Bochum-Reporter Ralf Ritter mit Moderator Nils Halberscheidt in unserer neuen Ausgabe des Podcasts "fußball inside". Hört gerne rein!

