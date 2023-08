DFB-Pokal: Schalke bei Eintracht Braunschweig live im TV und Stream: Alles zur Übertragung

Gelsenkirchen. Auf Schalke wartet eine schwere Aufgabe im DFB-Pokal. Es geht zu Eintracht Braunschweig. Wir erklären, wo das Spiel live im TV und Stream läuft.

Es das schwerstmögliche Los, das dem FC Schalke 04 für die erste Runde des DFB-Pokals zugelost wurde. Es geht am Freitag (20:45 Uhr) zum Ligarivalen Eintracht Braunschweig, dem 15. der letztjährigen Zweitliga-Saison. Für die Königsblauen ergibt sich so keine Möglichkeit, wichtige Spieler zu schonen.

Schalke muss sich für die nächsten Wochen einspielen

Schalke-Trainer Thomas Reis will im Pokalspiel am Freitag bei Eintracht Braunschweig auf personelle Experimente verzichten. „Ich werde ganz sicher nicht komplett rotieren. Jeder hat gesehen, dass sich die Mannschaft noch nicht so gefunden hat und dass an manchen Stellen noch eine leichte Blockade da ist. Es geht auch darum, sich einzuspielen“, sagte der Coach mit Bezug auf die bisher durchwachsenen Vorstellungen des Teams in der 2. Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV (3:5) und gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:0).

Nach zuletzt zwei frühen Pokal-Knockouts in der 2. Runde hofft Reis auf einen längeren Verbleib im Wettbewerb. „Wir wollen für den Verein nicht nur finanziell etwas tun, sondern auch Selbstvertrauen tanken“, sagte der 49-Jährige, dessen Team nur gut eine Woche nach der Pokal-Erstrundenpartie zum Punktspiel nach Braunschweig reisen muss. „Die Eintracht hat die ersten Saisonspiele unglücklich verloren, kann sich aber in einem anderen Wettbewerb freischwimmen. Wir wissen, es wird nicht einfach“, sagte Reis.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des FC Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig live im TV und Live-Stream sehen können.

Eintracht Braunschweig gegen Schalke live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

Wettbewerb: DFB-Pokal

Datum: Freitag, 11.08.2023

Anstoß: 20.45 Uhr

Ort: Eintracht-Stadion (Braunschweig)

Übertragung: ZDF und Sky

Auf Schalke wartet ein Hexenkessel im Eintracht-Stadion. Foto: dpa

DFB-Pokal: Schalke bei Eintracht Braunschweig live im TV und Stream

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und Eintracht Braunschweig: Die Pokal-Begegnung wird live im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF übertragt bereits ab 20.15 Uhr mit Vorberichten, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Martin Schneider, Jochen Breyer ist als Moderator im Einsatz. Als Experte wird Ex-Nationaltorwart René Adler dabei sein.

Eintracht Braunschweig gegen Schalke im ZDF: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Ja. Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream. Hier gibt es den Link zur Übertragung.

Schalke bei Eintracht Braunschweig: Welcher TV-Sender übertragt noch?

Das Pokalspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 wird auch beim Pay-TV Sender Sky übertragen. Um 20:15 Uhr beginnt die Berichterstattung bei Sky Sport 2. Für alle Fans gibt es auch hier die Möglichkeit, das Spiel via Stream zu verfolgen - bei Sky-Go oder WOW (früher Sky Ticket). Verfügbar sind die Apps für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel am Freitag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04 im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen der ersten Runde des DFB-Pokals folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04 gibt es auch auf unserem Portal.

Schalke: News und Hintergründe

