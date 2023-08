DFB-Pokal: Schalke-Legende Olaf Thon ist einen Uralt-Rekord los

Schalke zieht in Braunschweig in die zweite DFB-Pokalrunde ein: Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack diskutieren mit Matthias Heselmann bei 19:04 - Der Schalke-Talk.

Schalke-Sieg in Braunschweig: Die Analyse

Gelsenkirchen/Nürnberg. Rund 39 Jahre hatte der Rekord bestand. Am Samstag wurde der langjährige Schalker Olaf Thon vom Nürnberger Top-Talent Can Uzun abgelöst.

Der 17 Jahre alte Can Uzun hat sich am Samstag in die DFB-Pokal-Geschichte eingetragen. Das Top-Talent erzielte drei Tore beim 9:1 (6:0) des Zweitligisten 1. FC Nürnberg beim Fünftligisten FC Oberneuland und ist damit dem Datendienstleister Opta zufolge der jüngste Dreierpacker im Pokal seit Einführung der Bundesliga 1963.

„Es hat sich gut angefühlt. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Es war natürlich ein ganz anderes Niveau, als in der Liga“, sagte der zum Spieler des Spiels gewählte Uzun. „Wir freuen uns über den Sieg und ich freue mich über meine Tore. Jetzt gilt es, weiterzumachen.“ Bereits am vergangenen Wochenende waren Uzun beim 2:2 in der 2. Bundesliga gegen Hannover 96 zwei Tore für den FCN gelungen.

Mit 17 Jahren und 274 Tagen löst der Nürnberger den früheren Schalker Olaf Thon ab. Der gebürtige Gelsenkirchener Thon war 18 Jahre und einen Tag alt, als er mit seinen drei Toren im DFB-Pokal-Halbfinale 1984 gegen den FC Bayern München für bundesweite Schlagzeilen sorgte. Dank seiner Galavorstellung schaffte der damalige Zweitligist Schalke 04 ein 6:6 nach Verlängerung und erzwang so ein Wiederholungsspiel.

Schalke: Olaf Thon wurde nach seinem Dreierpack auf Händen getragen

Sein drittes Tor gelang Thon dabei in der 120. Minute – mit der letzten Aktion des Spiels. Nach einem Freistoß landete der Ball über Umwege beim damals 18-Jährigen, der ihn per Volley ins Netz hämmerte. Die Fans im Gelsenkirchener Parkstadion konnten ihr Glück kaum fassen. Nach Abpfiff wurde Thon von königsblauen Fans und Mitspielern auf Händen getragen und gefeiert.

„Dieses letzte Tor wird immer in meiner Erinnerung sein. Wenn heute jemand ankommt und zu mir sagt '6:6', dann macht es sofort klick und ich habe wieder dieses Tor und die Sekunden danach im Kopf, als sich alle auf mich stürzten und ich unter ihnen begraben wurde“, sagte Thon später im Interview mit 11Freunde. mit sid

