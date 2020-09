DFL ermahnt auch Schalke: Verstöße gegen Hygienekonzept

Die Verantwortlichen von Schalke 04 und dem FC Bayern haben am vergangenen Freitag gegen das Corona-Hygienekonzept verstoßen.

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Bundesligisten Bayern München, Eintracht Frankfurt und Schalke 04 wegen Verstößen gegen das Corona-Hygienekonzept schriftlich ermahnt.

Aufgrund jeweiliger Erstverstöße sah der Kontrollausschuss von der Einleitung eines Verfahrens ab, er forderte allerdings dazu auf, die „Bestimmungen des Konzeptes genauestens zu beachten“. Im Wiederholungsfall sei mit Ermittlungen bzw. einer Anklage-Erhebung zu rechnen.

Mitglieder der Vereinsdelegationen hatten am Freitag während des Liga-Auftaktspiels zwischen München und Schalke (8:0) ohne Abstand und Maske beieinander gesessen, zwei Frankfurter Spieler am Samstag nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld (1:1) ihre Kinder in den Innenraum geholt. (sid mit fs)