Die Konsequenzen auf Schalke waren nötig

Schalke 04 spürt die Folgen der wirtschaftlichen Misere und des sportlichen Absturzes. Innerhalb des Vereins kracht es an allen Ecken und Enden, am Dienstag wurden erste Konsequenzen gezogen. Diejenigen, die 2019 die Verpflichtung von Michael Reschke als Kaderplaner nach dessen Scheitern als Sportdirektor beim VfB Stuttgart als zu riskant angesehen hatten, fühlen sich jetzt bestätigt. Allerdings war es neben dem damaligen Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies auch Sportvorstand Jochen Schneider, der in Reschke einen Heilsbringer gesehen hatte. Das Verhältnis der beiden war zuletzt dermaßen abgekühlt, dass die Trennung nicht mehr zu vermeiden war. So konnte es nicht mehr weitergehen.

Man wusste lange vorher: Das sind schwierige Typen

Sie erfolgte am selben Tag, an dem auch eine Reihe ärgerlicher Ereignisse bei und nach der 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg aufgearbeitet wurde. Vier Spieler, die sich schlecht benommen hatten, wurden zum Rapport gebeten. Einer flog raus, zwei wurden vorerst suspendiert. Benjamin Stambouli kam mit einem blauen Auge davon, weil eine Aussprache mit ihm zur Vernunft führte.

Bei den drei anderen wusste man lange vorher, dass man es mit schwierigen Typen zu tun hatte. Der Kurzzeitschalker Vedad Ibisevic brachte aus Berlin nicht den Ruf eines Friedensengels mit. Amine Harit verschleudert seit gut einem Jahr, erstaunlicherweise seit seiner Vertragsverlängerung, zunehmend sein Talent, Eskapaden begleiten seine Karriere.

Bentaleb ist schon beim vierten Schalker Trainer unten durch

Dass Nabil Bentaleb das Trio komplettiert, ist die geringste Überraschung. Er war schon von Domenico Tedesco und Huub Stevens suspendiert worden, David Wagner hatte ihm erst gar keine Chance gegeben. Auf Schalke war der Algerier nach Ablauf seiner Leihe nicht mehr willkommen – aber in der Corona-Zeit tat sich auf dem Spielermarkt so wenig, dass die Ich-AG Bentaleb wie andere Rückkehrer auch irgendwie wieder integriert werden musste. Das hat nicht geklappt, es war zu erwarten.

Dem neuem Trainer Manuel Baum wurde mit der Großaktion der Rücken gestärkt. Die Respektlosigkeiten konnte auch er sich nicht bieten lassen. Nun aber gehen ihm die Spieler aus, zu viele sind auch noch verletzt. Es fällt schwer, annehmen zu können, dass Schalke 04 in dieser Saison noch die Kurve kriegt.