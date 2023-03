Disziplinlosigkeiten - Ex-Schalke-Talent fliegt beim 1. FC Magdeburg raus

Magdeburg. Leo Scienza spielte bis zum vergangenen Sommer noch für die U23 des FC Schalke. Beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg wurde er suspendiert.

In der vergangenen Saison gehörte Leo Scienza zu den auffälligsten Spielern der Regionalliga West. Mit elf Toren und zwölf Vorlagen für die U23 des FC Schalke 04 war er in der ligaweiten Scorerliste weit oben mit dabei und hoffte auf einen Durchbruch im Profiteam der Königsblauen - vergebens.

Leo Scienza wechselte von Schalke 04 zum 1. FC Magdeburg

Seinen Traum vom Profifußball erfüllte sich der 24-jährige Brasilianer mit luxemburgischem Pass dennoch. Er wechselte vor der laufenden Saison zum Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg.

Dort läuft es allerdings holprig für Scienza. Unter dem früheren RWE-Trainer Christian Titz spielt er bislang keine große Rolle. Und jetzt erlebte der flinke Offensivmann einen neuen Tiefpunkt.

Er wurde vom Zweitliga-Team suspendiert, trainiert derzeit nur mit der zweiten Mannschaft. Grund dafür sind Disziplinlosigkeiten, wie der FCM auf Nachfrage mitteilte, ohne weiter ins Detail zu gehen.

Wie Scienzas Perspektive im Profikader aussieht, ist ungewiss. Überhaupt ist er in diesem Jahr noch ohne Einsatz, stand zuletzt im November auf dem Rasen. Elf Zweitligapartien bestritt Scienza in der laufenden Saison, nur zwei davon von Beginn an. Ein Scorerpunkt gelang ihm nicht.

Dabei hatte Sport-Geschäftsführer Otmar Schork bei der Verpflichtung des feinen Technikers noch betont: "Wir trauen ihm sehr viel zu und sind davon überzeugt, dass er sich in der 2. Bundesliga durchsetzen wird."

Womöglich gelingt Scienza dies noch mit Verspätung. Für den Moment muss er jedoch mit dem sechstklassigen U23-Team trainieren.

