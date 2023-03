Ein aktueller und ein neuer Schalker stehen im Wück-Aufgebot

Frankfurt. Christian Wück, der Trainer der U-17-Nationalmannschaft, hat seinen Kader für die EM-Qualifikation bekanntgegeben. Fünf BVB-Talente sind dabei.

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft steht Ende März vor entscheidenden Begegnungen: Das Team von Trainer Christian Wück wird vom 22. bis 27. März in der Türkei die zweite Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft ausspielen. Dabei geht es am 22. März (Mittwoch, ab 13.30 Uhr) gegen Gastgeber Türkei, am 25. März (Samstag, ab 10 Uhr) gegen Finnland und zum Abschluss am 28. März (Dienstag, ab 13 Uhr) gegen Spanien. Alle drei Partien werden im Arslan Zeki Demirci Sport Complex in Manavgat ausgetragen.

Im 20-köpfigen U-17-Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stehen nicht – wie sonst gewohnt – zwei Spieler des FC Schalke 04. Wegen seiner Verletzung fehlt Assan Ouédraogo aus dem königsblauen U-19-Bundesligateam, so dass Taylan Bulut, der Kapitän der U-17-Bundesligamannschaft, des Westdeutschen Meisters, der einzige Schalker im Wück-Kader ist. Vom Tabellenfünften der B-Junioren-Bundesliga West, von Borussia Dortmund, sind fünf Spieler dabei: Paris Brunner, Charles Herrmann, Almugera Kabar, Luke Rahmann und Kjell Wätjen. Ebenfalls nominiert ist Jean Paul Ndiaye von Hannover 96, der bekanntlich ab der kommenden Saison das U-19-Trikot der Königsblauen tragen wird.

DFB-Trainer Christian Wück spricht von einer großen Herausforderung

„Die Qualifikationsrunde in der Türkei gegen den Gastgeber, Finnland und Spanien ist für uns eine große Herausforderung“, sagt der 49-jährige DFB-Trainer Christian Wück auf dfb.de. „Wir fiebern seit langem diesem Turnier entgegen und sind überzeugt, mit diesem Jahrgang die Chance zu haben, uns für die Europameisterschaft in Ungarn zu qualifizieren. Dabei wissen wir, dass drei schwierige Spiele vor uns liegen – mit Gegnern, die uns alles abverlangen werden. Wir alle wollen Deutschland so gut wie möglich vertreten und unser Ziel, die EM-Endrunde, fest im Auge behalten.“

Für die Endrunde der Euro der U-17-Nationalmannschaften, die vom 17. Mai bis 2. Juni stattfinden wird, qualifizieren sich die Sieger sowie die sieben besten Zweitplatzierten aus den acht Qualifikationsgruppen. (AHa)

