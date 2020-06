Ein Schalker Held wird stolze 80

Heinz van Haaren gehörte zu seiner Zeit nie zu jenen Fußballern, die in den Torschützenlisten weit oben zu finden waren. Der gebürtige Marler, der an diesem Mittwoch, am 3. Juni, stolze 80 Jahre alt wird, war kein Typ wie Gerd Müller oder Klaus Fischer, sondern ein konditionsstarker Mittelfeldstratege. Aber mindestens einer seiner insgesamt 32 Bundesliga-Treffer ist den meisten Fans, die damals schon lebten, in Erinnerung geblieben: das 1:0-Siegtor gegen den FC Bayern München am letzten Hinrunden-Spieltag der Saison 1971/72, das den FC Schalke 04 knapp zwei Wochen vor Weihnachten zum Herbstmeister machte.

Ein seltenes Tor gegen Sepp Maier

Heinz van Haaren erinnert sich noch genau an jenen Flachschuss aus über 20 Metern, der vor 39.000 Zuschauern in der Glückauf-Kampfbahn hinter Nationaltorhüter Sepp Maier im Netz einschlug. „So viele entscheidende Tore habe ich ja nicht gemacht“, merkt er mit einem Schmunzeln an. „Mir kam in dieser Szene entgegen, dass Franz Beckenbauer dem Sepp Maier die Sicht versperrt hat. Schade, dass es nur das Tor zur Herbstmeisterschaft und nicht zur Meisterschaft war.“

Mit einem großen Strauß Blumen von Schalke verabschiedet: Heinz van Haaren (rechts) 1972. In der Mitte Stan Libuda, links der damalige Präsident Günter Siebert. Foto: imago sportfotodienst / imago/WEREK

Etwas mehr als ein halbes Jahr später, am 28. Juni 1972, folgte das Rückspiel in München. Ein Sieg, und die Königsblauen wären nach 14 Jahren endlich mal wieder Deutscher Meister geworden. Aber sie verloren deutlich mit 1:5. Der Meistertitel, er wäre die Krönung für Heinz van Haaren nach vier Jahren im Schalker Trikot gewesen. Aber er wurde entschädigt. Drei Tage danach gewannen die Knappen das Endspiel um den DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 5:0.

„Wir hatten eine tolle Mannschaft mit vielen jungen entwicklungsfähigen Spielern. Ich war mit meinen damals 32 Jahren der Älteste“, erzählt van Haaren. „Die Bayern hätten in den folgenden Jahren große Konkurrenz gehabt, wenn unsere Truppe zusammengeblieben wäre.“

Aber die Truppe blieb nicht zusammen, nicht zuletzt aufgrund der Sperren für die am Bundesliga-Skandal beteiligten Spieler. Für Heinz van Haaren war das Pokal-Finale in Hannover das letzte Spiel für den FC Schalke 04, bei dem er 1968 nach seinen vorherigen Stationen beim MSV Duisburg, beim TSV Marl-Hüls, bei der SpVg Marl und beim VfL Drewer angeheuert hatte.

Niederländer im Revier Heinz van Haaren kam in Marl zur Welt und lebt mit Ausnahme eines kurzen Abstechers nach Straßburg seit jeher im Ruhrgebiet: Warum hat er dann einen niederländischen und nicht einen deutschen Pass? „Der Vater meines Vaters war Niederländer“, klärt er auf. „Eine Verbindung zu den Niederlanden hatte ich nie, deshalb kann ich mich auch nicht als Niederländer fühlen.“

Er ging nach dem Pokalsieg zusammen mit Stan Libuda zu Racing Straßburg in die erste französische Liga. „Der Wechsel hatte nichts damit zu tun, einer möglichen Sperre durch den DFB aufgrund des Bundesliga-Skandals zu entgehen“, beteuert der Niederländer. Ein gewisser Unmut, den nicht zuletzt der damalige Präsident Günter „Oskar“ Sieber bei ihm ausgelöst hatte und auf den Heinz van Haaren nicht mehr näher eingehen möchte, beschleunigte den Abgang aus Schalke nach vier Jahren.

In Straßburg hielt es den Mittelfeldspieler nur eine Saison. „Ich bin ins Ruhrgebiet zurückgekehrt, weil es in meiner Abwesenheit mit dem Hausbau in Gelsenkirchen drunter und drüber ging“, sagt Heinz van Haaren. Er spielte noch beim SV Höntrop in der Bezirksliga und in Recklinghausen. Gleichzeitig baute er sich ein neues berufliches Standbein auf. Er begann eine Ausbildung zum staatlich geprüften Masseur, aber insgeheim liebäugelte er damit, als Trainer ins Bundesliga-Geschäft zurückkehren zu können.

Schalke wollte ihn zum Bundesliga-Trainer machen

Ende der 1970er Jahre coachte er die A- und B-Junioren-Mannschaften des FC Schalke 04, und das mit großem Erfolg. Unter seiner Regie errangen die B-Junioren im Jahre 1978 den ersten von bis heute zwei Deutschen Meistertiteln für den FC Schalke 04 in dieser Altersklasse. „Ich hatte einen guten Draht zu unserem damaligen Präsidenten Dr. Karl-Heinz Hütsch. Es war abgesprochen, dass ich die Fußball-Lehrer-Lizenz erwerben sollte“, berichtet Heinz van Haaren. „Ich hatte die berechtigte Hoffnung, eines Tages unsere Bundesliga-Mannschaft übernehmen zu können.“

Die Hoffnung wurde kleiner, als Dr. Hütsch abdanken musste und „Oskar“ Siebert auf den Stuhl des Präsidenten zurückkehrte. Er hatte andere Vorstellungen als sein Vorgänger. Deshalb konzentrierte sich van Haaren in den folgenden Jahren darauf, eine eigene Massagepraxis in Gelsenkirchen zu betreiben. Damit war er ausgelastet genug.

Schalke ist sein Verein - bis heute

„Der FC Schalke 04 ist bis heute mein Verein, auch wenn es mir gerade in der Anfangszeit von einigen Leuten nicht leicht gemacht wurde“, betont Heinz van Haaren. „Aber meine Einstellung zum Verein hat nichts mit den zeitweise dort handelnden Personen zu tun.“

Zu den Heimspielen sieht man ihn in der Veltins-Arena auch außerhalb der Corona-Zeiten nur noch sehr selten, meistens einmal im Jahr, wenn der Verein seine Ehemaligen zu einem Treffen einlädt. „Das ist immer eine tolle Sache und unterstreicht, dass der FC Schalke 04 seine ehemaligen Spieler nicht vergessen hat“, stellt er lobend heraus.

Heinz van Haaren hat, wie er sagt, in seinen bis jetzt 80 Jahren stets solide gelebt, aber auch er hat leider nicht die ewige Gesundheit gepachtet. Zwei Lungenembolien setzten ihm in den 1990er Jahren sehr zu, weshalb er vorsichtig geworden ist. Bis dahin konnte man ihn häufig bei den Spielen der Schalker Amateur- und Juniorenmannschaften sehen.

Den Fußball verfolgt er natürlich immer noch intensiv. Auf die Frage, ob er nicht lieber heutzutage als Profi tätig wäre, antwortet er so: „Ich bin zufrieden, dass ich früher gespielt habe. Der Fußball war ehrlicher als der von heute.“ Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Aber ich muss auch zugeben, dass ich das Geld, das heute verdient wird, gerne mitgenommen hätte.“ Ein Tor wie jenes, das er am 11. Dezember 1971 gegen die Bayern erzielte, hätte seinen Marktwert sicherlich in die Höhe getrieben …