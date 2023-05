Erst mit Schalke, nun mit Angers: Nabil Bentaleb erneut abgestiegen

Gelsenkirchen. Nabil Bentaleb hat mit dem französischen Klub SCO Angers eine Horror-Saison hinter sich und steigt ab - wie vor zwei Jahren mit FC Schalke 04.

Er hatte sein Team in Führung gebracht, doch am Ende gab es Tränen: Nabil Bentaleb und der SCO Angers werden aus der französischen Ligue 1 absteigen. Am Sonntag verlor der Klub aus Frankreichs Westen 2:4 bei Stade Rennes und steht damit sicher als künftiger Zweitligist fest. Für Bentaleb ist es der zweite Erstliga-Abstieg in drei Jahren. Erst der Klassensturz mit dem FC Schalke 04 – nun der mit Angers.

Der Abstieg kommt für den SCO Angers wenig überraschend: Nach 33 Spielen hat der Klub nur 14 Punkte auf dem Konto. Lediglich drei Siege gab es, 25 Niederlagen und satte 72 Gegentore. 18 Zähler beträgt der Rückstand bei noch fünf Spielen auf die rettenden Plätze – Mission Impossible. Eine Horror-Saison, auch für den 28-jährigen Algerier Bentaleb, der sein Team gegen Rennes am Sonntag noch per Elfmetertor in Führung gebracht hatte. Der zweitteuerste Zugang der Schalker Vereinsgeschichte – er ist wieder mit einem Team in die Zweitklassigkeit abgestiegen.

Bentalebs Schalke-Zeit endete traurig

Schalke und Bentaleb – es war eine Liaison mit traurigem Ende. Seine S04-Zeit war geprägt von Höhen, aber vor allem von Tiefen. Zwischen 2016 und dem Sommer 2021 spielte er im Ruhrgebiet - mit Ausnahme einer Leihe zu Newcastle United in der Rückrunde der Saison 2019/20.

Mit der Ablöse von knapp 20 Millionen Euro an Tottenham Hotspur, der zweithöchsten der Schalker Vereinsgeschichte, kamen aber auch hohe Erwartungen an den Mittelfeldspieler. Die konnte Bentaleb nie wirklich erfüllen - wenngleich er auch gute Leistungen im S04-Trikot zeigte. 107 Pflichtspiele bestritt der gebürtige Franzose insgesamt für Schalke. Dabei erzielte er 19 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. Mit seinem Vertragsende zum Ende der Schalker Abstiegs-Saison verließ Bentaleb die Königsblauen.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Schlagzeilen schrieb er auf Schalke aber vermehrt abseits des Platzes, mehrfach wurde Bentaleb vom Verein für verschiedene Fehlverhalten suspendiert oder in die Schalke-Reserve versetzt. Sein Marktwert sank von seinem Höhepunkt bei 20 Millionen Euro im Sommer 2018 laut dem Portal transfermarkt.de rapide und lag zwischenzeitlich nur noch bei 1,8 Millionen Euro. Nach einem halben Jahr ohne Verein nahm ihn schließlich SCO Angers im Januar 2022 bis 2025 unter Vertrag. „Ich wollte wieder Spaß am Fußball haben. Denn als ich auf Schalke war, habe ich mir gesagt, dass ich mit dem Fußball aufhören werde“, sagte Bentaleb einst der L’Equipe. In Frankreich wollte er beweisen, dass er nicht der Skandalprofi sei, für den er in der Öffentlichkeit häufig gehalten wird. Bentaleb: „Ich bin nicht der Verrückte, als der ich beschrieben wurde.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04