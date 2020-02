Ex-Profi Cacau zu Schalke-Eklat: „Rassismus hart bestrafen“

Dortmund. Der DFB-Integrationsbeauftragte Cacau fordert nach dem mutmaßlichen Rassismus-Vorfall gegen Hertha-Profi Jordan Torunarigha härtere Strafen.

Nach dem Rassismus-Vorwurf von Hertha BSC Berlin-Profi Jordan Torunarigha im Anschluss an die 2:3-Niederlage bei Schalke 04 hat sich jetzt auch Ex-Bundesligaprofi Cacau zu Wort gemeldet. In der ARD-Sportschau forderte er ein härteres Durchgreifen: „So etwas komplett zu verbannen, wird wahrscheinlich schwierig. Aber wenn so etwas passiert, dann muss man sehr hart sanktionieren.“

Der 38-Jährige erzählte, dass er als DFB-Integrationsbeauftragter täglich mit Rassismus zu tun habe: „Jeder Fall ist einer zu viel. Wir arbeiten daran, viel mehr Menschen dafür zu sensibilisieren, damit es nicht mehr zu solchen Vorfällen kommt.“

Hertha-Spieler Jordan Torunarigha hatte angegeben, dass es während des Spiels zwischen Schalke und Berlin zu rassistischen Beleidigungen in seine Richtung gekommen sei. Nach seinen Schilderungen sollen Zuschauer auf den Rängen Affenlaute gerufen haben. (fs)