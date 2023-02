Ex-Schalke-Profi Kaan Ayhan: Werden große Erfolge feiern

Gelsenkirchen. Kaan Ayhan, gebürtiger Gelsenkirchener und Ex-Schalke-Profi, spielt künftig für Galatasaray. Und er hat viel vor mit dem türkischen Spitzenklub.

Die Zeit in Italien ist beendet. Kaan Ayhan, gebürtiger Gelsenkirchener und Ex-Profi des FC Schalke 04, hat den Serie-A-Klub US Sassuolo verlassen und wird künftig in der Türkei für Galatasary Istanbul auflaufen. "Ich bin sehr glücklich", sagte Ayhan im Video des vereinseigenen Yotube-Kanals nach der Unterschrift. "Wir werden sehr große Erfolge miteinander feiern." Der 28-Jährige war schon länger mit seiner Familie und seinem Berater in Istanbul, gegen die AC Mailand stand er am Sonntagabend schon nicht mehr im Kader. Es läuft auf eine Leihe bis Saisonende mit Kaufpflicht hinaus. 400.000 Euro Leihgebühr lässt sich Galatasaray den Einsatz von Ayhan für den Rest der Rückrunde kosten, die Kaufpflicht beträgt 2,8 Millionen Euro.

Galatasary twitterte jüngst folgendes: „Mit dem Fußballspieler und seinem Klub, US Sassuolo Calcio, haben offizielle Verhandlungen über den vorübergehenden Transfer des Fußballprofis Kaan Ayhan zu unserem Klub begonnen. Dies wird der Öffentlichkeit respektvoll mitgeteilt.“

Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Auf Schalke wurde Ayhan zum Profi

Der Ex-Schalker war im seit Sommer 2020 in die Region Emilia-Romagna gewechselt. Allerdings spielte der Verteidiger in dieser Spielzeit nur in 11 Spielen, im Durchschnitt 57 Minuten. Er erzielte ein Tor im Pokal. Das ist weit unter den Erwartungen des Gelsenkircheners. Der Vertrag des türkischen Nationalspielers läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Er war 2020 für eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf nach Sassuolo gewechselt.

Ayhan spielte von 1999 bis 2016 für Schalke, er absolvierte alle Jahrgänge in der Knappenschmiede und wurde 2012 mit der A-Jugend als Kapitän der Mannschaft Deutscher Meister. Durchsetzen als Profi konnte sich der inzwischen 28-Jährige aber nicht, über Frankfurt und Düsseldorf wechselte er im Sommer 2020 nach Italien zu US Sassuolo. Seine Familie lebt noch in Gelsenkirchen, sein Bruder Mertcan verteidigt für Schalkes U17 - Kaan Ayhan bezeichnete es einmal als Traum, mit seinem Bruder bei Schalkes Profis zusammenzuspielen. Auch Mertcan soll angeblich bei Galatasaray Istanbul und Fenerbahce auf dem Zettel stehen...

