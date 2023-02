Ex-Schalke-Profi McKennie spricht über die Füße von Ronaldo

Sechs Spieler hat Schalke 04 in diesem Winter geholt. Nach dem Testspielsieg gegen die SG Wattenscheid 09 am Dienstag hat unser Reporter Robin Haack ein Transfer-Fazit gezogen

Essen. Der frühere Schalker Weston McKennie spielt jetzt für Leeds und erzählte bei seiner Vorstellung eine Protz-Anekdote über Cristiano Ronaldo.

Beim FC Schalke 04 hatte Weston McKennie in seiner Bundesliga-Zeit von 2016 bis 2020 schon durchaus namhafte Mitspieler; den größtmöglichen Star an seiner Seite hatte der heute 24 Jahre alte Fußball-Profi aber danach bei Juventus Turin: Cristiano Ronaldo. Nun, da McKennie bei Leeds United in der englischen Premier League gelandet ist, erzählte der US-Nationalspieler bei seiner Vorstellung eine Anekdote aus Turiner Tagen über den auch auf der Britischen Insel bekannten Cristiano Ronaldo. Sie offenbarte mal wieder den Sinn nach Protz des portugiesischen Superstars.

Als McKennie von Schalke zu Turin ging und auf Ronaldo traf

Cristiano Ronaldo war von 2018 bis 2021 bei Juventus Turin. Foto: AFP

„Ich erzähle euch eine Geschichte über Ronaldo“, sagte Weston McKennie, der 2020 zunächst auf Leihbasis vom FC Schalke 04 ins Piemont gewechselt und ein Jahr später fest von Juventus Turin unter Vertrag genommen worden war. „Er bekam gerade eine Massage“, fuhr McKennie fort, der nur ein Jahr gemeinsam mit Cristiano Ronaldo bei der Alten Dame spielte, „ich lief vorbei und sagte: Oh, mein Gott, deine Füße sehen schrecklich aus.“

Wie Cristiano Ronaldo in dem Moment geguckt hat, ist nicht überliefert. Aber die Antwort war komplett Ronaldo-like: „Mein Freund, diese Füße sind eine Milliarde wert“, habe er laut des früheren Schalke-Profis Weston McKennie gesagt, der darauf nur entgegnete: „Du hast Recht, Respekt.“

Weitere News und Hintergründe zu Schalke 04:

Dem eigenen Empfinden nach mag diese Summe gepasst haben, realistisch ist sie natürlich nicht. Wobei es durchaus in der Vergangenheit Berichte gab, laut denen Real Madrid die Beine von Cristiano Ronaldo für den Fall, dass dieser sich verletzt, im Wert von 206 Millionen Euro versichern ließ. Der inzwischen 37 Jahre alte Ronaldo spielte von 2009 bis 2018 für die Königlichen. Es folgten drei Jahre bei Juventus Turin, von 2020 bis 2021 gemeinsam mit dem früheren Schalke-Mittelfeldspieler Weston McKennie. Es folgte eine wenig erfolgreiche und noch weniger erfreuliche Zeit bei Manchester United, ehe sich Ronaldo vor Kurzem al-Nassr FC aus Saudi-Arabien anschloss.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04