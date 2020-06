Fußball Ex-Schalker Sané offenbar vor Rückkehr in die Bundesliga

Manchester. Wechselt er zu den Bayern? Leroy Sané möchte Manchester City verlassen, Angebote zur Vertragsverlängerung hat der Ex-Schalker mehrmals abgelehnt.

Bayern München steht beim Werben um Wunschspieler Leroy Sané offenbar kurz vor dem Durchbruch. „Er möchte zu einem anderen Klub wechseln“, sagte Teammanager Pep Guardiola von Sanés Klub Manchester City am Freitag: „Wenn zwei Vereine am Saisonende zu einer Einigung kommen, kann er gehen. Wenn nicht, wird er mit Ende seines Vertrages (2021, d.Red.) gehen.“

Die Bayern gelten seit geraumer Zeit als Traumziel des früheren Schalkers Sane. Das Angebot von City, sein Arbeitspapier zu verlängern, habe er „zwei oder drei Mal“ abgelehnt, sagte Guardiola: „Er möchte ein neues Abenteuer erleben. Ich weiß aber nicht, ob er diesen oder nächsten Sommer gehen wird. Wenn es zu keiner Einigung kommt, bleibt Leroy noch ein Jahr.“

"Nur" 40 Millionen geboten

Der deutsche Rekordmeister plant Sané bereits für die kommende Spielzeit ein und ist sich mit dem 24-Jährigen dem Vernehmen nach über den Wechsel einig. Noch aber hoffen die Münchener, City bei der Ablöseforderung zu drücken. Manchester hatte zuletzt laut kicker 50 Millionen Euro aufgerufen, die Bayern hatten aber wohl „nur“ 40 Millionen geboten.

„Er hat eine besondere Qualität“, lobte Guardiola seinen Noch-Schützling: „Er ist ein netter Kerl und ich liebe ihn so sehr. Ich habe nichts gegen ihn.“ Er wolle aber auf Spieler bauen, die auch bei City spielen und Ziele erreichen wollten.

2016 wechselte Sané von Schalke auf die Insel

Der deutsche Nationalspieler Sané war 2016 für rund 52 Millionen Euro aus Gelsenkirchen auf die Insel gewechselt. In 134 Pflichtspielen für die Citizens, mit denen er 2018 und 2019 Meister wurde, erzielte er 39 Tore und bereitete 45 Treffer vor. Im März hatte er sein Comeback nach langer Verletzungspause bei der U23 gegeben, beim Restart der Premier League am Mittwoch sah er Citys 3:0 gegen den FC Arsenal von der Bank aus.

Sané begann seine Karriere 2001 bei der SG Wattenscheid 09, wo sein Vater Souleymane jahrelang erfolgreich spielte. 2005 wechselte er dann in die Jugendabteilung des FC Schalke. Drei Jahre später zog es den technisch versierten und pfeilschnellen Spieler nach Leverkusen, wo er drei weitere Jahre in der Jugendabteilung spielte und 2010 Westdeutscher Meister wurde. 2011 kehrte Sané dann nach Schalke zurück und wurde in den Jahren 2012 und 2013 meist nur eingewechselt - dann aber folgte der Durchbruch.

Frei spielen wie Messi

Nach seinem Wechsel nach England brauchte Sané eine Weile, um sich an das Tempo und das körperbetonte Spiel der englischen Liga zu gewöhnen, zunächst spielte er nur kurz oder gar nicht, haderte mit Verletzungen. Im zweiten Jahr aber wurde der Deutsche zu einem der besten Spieler der Liga. Auch dank Trainer Pep Guardiola: "Seit meinem ersten Tag hier macht er mich und mein ganzes Spiel besser: wie ich mich bewegen muss, ohne Ball und mit Ball. Es ist beeindruckend, wie er dir dabei helfen kann, besser zu werden", sagte der Ex-Schalker einst in einem Interview mit dem Guardian. "Er sagte, ich solle so frei spielen wie Messi." (Gold/sid)