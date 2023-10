Ex-Schalke-Star Zalazar begeistert von Deutschland-Rückkehr

Schalke in Paderborn desolat. So steigt S04 in die 3. Liga ab.

Berlin/Essen. Der frühere Schalker Rodrigo Zalazar kommt bei seinem neuen Klub immer besser in Fahrt und feiert eine erinnerungswürdige Champions-League-Nacht.

Um ein Haar wäre das Fazit von Rodrigo Zalazar, in der vergangenen Saison noch ein Leistungsträger trotz des Abstiegs beim FC Schalke 04, für seine Deutschland-Rückkehr anders ausgefallen. Als der 23 Jahre alte Uruguayer am Dienstagabend im Champions-League-Spiel von Sporting Braga bei Union Berlin in der 73. Minute ausgewechselt wurde, hatte er kurz zuvor die Gelbe Karte für ein hartes Einsteigen gegen den Köpenicker Josip Juranovic gesehen.

Sein Glück, dass der Unparteiische zuvor ein verwarnungswürdiges Foul nicht bestraft hatte, sonst hätte für den Ex-Schalker kein neuer Spieler den Rasen des Olympiastadions betreten dürfen. So schrieb Rodrigo Zalazar am Morgen nach dem superglücklichen 3:2-Sieg der Portugiesen: „Was für eine Nacht, was für ein Sieg. Ich bin stolz auf diese spektakuläre Gruppe, das ist der Weg, wir gehen weiter.“

Von Schalke 04 in die Champions League

Im vergangenen Sommer-Transferfenster ist Rodrigo Zalazar von Schalke 04 zu Braga gewechselt, seine Leistungen aus der Abstiegssaison und die persönlichen sportlichen Aussichten legten nahe, nicht mit in die 2. Bundesliga zu gehen. Allmählich scheint sich der Wechsel auszuzahlen, Zalazar kommt bei Braga immer besser in Form.

„Es war ein richtig gutes Spiel von beiden Mannschaften“, sagte Zalazar zum 3:2-Sieg, der erst in der letzten Minute der Nachspielzeit mit dem entscheidenden Treffer besiegelt worden war. Braga schaffte es, einen 0:2-Rückstand aufzuholen und alle drei Punkte aus der Bundeshauptstadt mitzunehmen. Zalazar: „Wir haben zwei Fehler gemacht. Gegen diese Mannschaft ist ein Fehler zu 100 Prozent ein Tor. Unsere Mannschaft hat einen sehr guten Job gemacht.“

Rodrigo Zalazar als Spieler des FC Schalke 04. Foto: dpa

Für den Ex-Schalke-Star Zalazar war es das Startelf-Debüt in der Königsklasse, ein Traum des Mittelfeldspielers ging damit in Erfüllung. „Am Ende haben wir das Spiel gewonnen, deshalb bin ich glücklich.“ Beim 1:2-Auftakt in der Champions League gegen SSC Neapel kam er zur zweiten Halbzeit aufs Spielfeld und bereitete sogar den zwischenzeitlichen Ausgleich vor.

Zalazar scheint in Portugal nun so richtig anzukommen, nachdem er anfangs die Rolle des Jokers inne hatte. Bereits in den vergangenen beiden Ligapartien wurde der uruguayische Nationalspieler für Sporting Braga immer wichtiger. Der Ex-Schalker übernahm die Regie im Mittelfeld, erzielte zwar selbst kein Tor oder bereitete eines vor, wurde aber dennoch beim 4:1 über Boavista als Spieler des Spiels geehrt.

