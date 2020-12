Ex-Schalke-Trainer Tedesco in Russland massiv beleidigt

Moskau. Der ehemalige Schalke-Trainer Domenico Tedesco ist in Russland angefeindet worden. Der Coach von Spartak Moskau reagierte "schockiert".

Bei einem Spiel von Spartak Moskau in der russischen Premjer-Liga ist der deutsche Fußball-Trainer Domenico Tedesco beleidigt worden. Demnach sagte der Torwarttrainer von FK Sotschi, Dmitri Borodin, zu dem 35-jährigen Deutsch-Italiener nach Berichten mehrerer russischer Sportmedien: „Das ist unser Land.“ Tedesco reagierte darauf entsetzt. „Ich bin sehr enttäuscht. Dies ist das erste Mal, dass mir so etwas passiert ist. Ich bin schockiert“, sagte der frühere Schalke-Coach einem Sportsender. Er habe stets versucht, den russischen Fußball, Traditionen und die Sprache zu respektieren.

Borodon bestätigte dem Portal sport24 seine Aussagen. Tedesco habe ihn daraufhin einen Rassisten genannt. Der 35-Jährige hatte Spartak Moskau vor mehr als einem Jahr im Abstiegskampf übernommen und die Mannschaft noch auf Platz sieben geführt. Vor allem politisch gibt es zwischen Deutschland und Russland erhebliche Spannungen - zuletzt verstärkt nach der Vergiftung von Kremlkritiker Alexej Nawalny.

Domenico Tedescos Vertrag in Russland läuft aus

Der Vorfall könnte Auswirkungen auf Tedescos sportliche Zukunft haben. Sein Vertrag läuft zum Ende dieser Saison aus. Mit Spartak Moskau spielt er eine erfolgreiche Saison. Trotz einer 0:1-Niederlage in Sotchi belegt seine Mannschaft den zweiten Tabellenplatz in der russischen Premjer-Liga. Zweimal wurde Tedesco bereits zum Trainer des Monats in Russland gewählt. Spartak möchte ihn nach Informationen dieser Redaktion langfristig binden. Der ehemalige Schalke-Trainer hat sich für andere Aufgaben empfohlen. Der jüngste skandalöse Vorfall könnte gegen eine Vertragsverlängerung sprechen.

Domenico Tedesco ist beim russischen Erstligisten seit Oktober 2019 im Amt. Zuvor hatte er von Sommer 2017 bis Februar 2019 beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 gearbeitet. In seiner ersten Saison wurde er Vizemeister und stand im Halbfinale des DFB-Pokals. Anschließend lief es für ihn bei Königsblau nicht mehr gut. Nach einem 0:7 in der Champions League gegen Manchester City und Rang 14 in der Liga stellte Schalke seinen Trainer frei. Sieben Monate später nahm er das Angebot von Spartak an. (fs mit dpa)