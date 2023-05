Ex-Schalke-Trainer übernimmt nach Schock bei PSV Eindhoven

Gelsenkirchen. Ruud van Nistelrooy wirft vor dem Saisonfinale bei der PSV Eindhoven hin. Es übernimmt ein alter Bekannter, der auch auf Schalke arbeitete.

Schock beim niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven: Trainer Ruud van Nistelrooy wird den Zweiten der Eredivisie mit sofortiger Wirkung verlassen. Das gab der niederländische Pokalsieger am Mittwoch bekannt. Der ehemalige Weltklassestürmer wird vorübergehend von seinem bisherigen Assistenten ersetzt - Fred Rutten, einst Trainer des FC Schalke 04.

Rutten (60) sitzt zunächst nur beim Saisonfinale am Sonntag (14.30 Uhr) bei AZ Alkmaar auf der Bank. Dort kämpft der Tabellenzweite, der drei Punkte Vorsprung auf Rekordmeister Ajax Amsterdam hat, noch um den Einzug in die Qualifikation zur Champions League. Als Meister steht Feyenoord Rotterdam bereits fest.

Auf Schalke wenig Erfolg

Rutten war in der Saison 2008/2009 Trainer auf Schalke. Er war von Twente Enschede verpflichtet worden, nachdem er den niederländischen Erstligisten überraschend in die Qualifikation zur Champions League geführt hatte. Seine Zeit auf Schalke war allerdings keine erfolgreiche: Unter ihm schied Schalke, in der Vorsaison noch im Viertelfinale der Königsklasse spielend, jedoch in der Champions-League-Qualifikation, im Uefa-Cup und im DFB-Pokal vorzeitig aus. In der Liga wurde Schalke am Ende Achter. Im März 2009 wurde Rutten von Schalke 04 beurlaubt – und heuerte nur wenige Wochen später als neuer Trainer der PSV Eindhoven an.

Doch was ist eigentlich derzeit in Eindhoven los? Van Nistelrooy gehe auf eigenen Wunsch, teilte der Europapokalsieger der Landesmeister von 1988 mit. Er spüre nicht genügend Unterstützung, habe er seinen Schritt gegenüber den Verantwortlichen begründet, der Klub bedaure die Entscheidung. Van Nistelrooy war erst zu Saisonbeginn als Nachfolger von Roger Schmidt gekommen und hatte einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Der heute 46-Jährige hatte einst selbst für Eindhoven gespielt, ehe er zu Manchester United wechselte. Danach ging er für Real Madrid und den Hamburger SV auf Torejagd. Für die niederländische Nationalmannschaft spielte der Stürmer 70 Mal.

