Ex-Schalke und RWE-Trainer Diethelm Ferner gestorben

Kalkar Der FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen trauen um ihren Ex-Trainer Diethelm Ferner. Er verstarb bereits am vergangenen Dienstag.

Schalke 04 und Rot-Weiss Essen trauern um den früheren Trainer Diethelm Ferner. Der zweimalige Nationalspieler verstarb am vergangenen Dienstag (7. November) im Alter von 82 Jahren. Das teilte der FC Schalke am Freitag mit.

Unter Ferner kehrten die Schalker 1984 in die Fußball-Bundesliga zurück. Im selben Jahr erreichte der Verein das DFB-Pokal-Halbfinale und lieferte sich beim 6:6 gegen Bayern München ein denkwürdiges Duell. Insgesamt stand Ferner, der nach seinem ersten Engagement (1983 bis 1986) noch einmal auf die Schalker Trainerbank zurückkehrte (1988 bis 1989), in 140 Partien als S04-Coach an der Seitenlinie.

Diethelm Ferner spielte und trainierte Rot-Weiss Essen

In seiner Trainerlaufbahn war Ferner unter anderem auch für Rot-Weiss Essen (von 1973 bis 1975), den Wuppertaler SV, den FC St. Pauli und Hannover 96 sowie bei mehreren Klubs im Ausland - unter anderem in Griechenland und Zypern - tätig. Für Rot-Weiss Essen spielte er zudem von 1969 bis 1973. Er bestritt 114 Spiele und erzielte 12 Tore.

