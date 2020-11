Ex-Schalker Donis Avdijaj hat neuen Verein gefunden

Der ehemalige Bundesligaprofi Donis Avidjaj steht vor einem Engagement beim niederländischen Erstligisten FC Emmen. Wie dieser Redaktion erfahren hat, wird der 24-Jährige zeitnah einen Einjahresvertrag bei den Holländern mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben.

Avdijaj war Ende September als Testspieler in Emmen und hat die Verantwortlichen schließlich von einer festen Verpflichtung überzeugt. „Donis hat bei Willem II gezeigt, dass er sehr gut Fußball spielen kann. Wir sind sehr gespannt, wie es ihm geht und ob wir etwas füreinander tun können“, sagte Emmens Trainer Dick Lukkien vor einigen Wochen.

FC Emmen für Donis Avdijaj die dritte Profistation in der Eredivisie

Emmen wird bereits Avdijajs dritte Station in den Niederlanden sein. Zuvor spielte der Linksaußen bereits für Willem II Tilburg und Roda Kerkrade. In bislang 26 Spielen in der Eredivisie gelangen ihm sieben Tore und fünf Vorlagen.

Für Avdijaj ist Emmen bereits die siebte Profistation. In seiner Karriere spielte er bereits für den FC Schalke 04, Sturm Graz, Roda Kerkrade, Willem II, Trabzonspor und Heart of Midlothian. Da der ehemalige Nationalspieler des Kosovo seit seinem Vertragsende bei den Hearts ohne Verein ist, kann er auch jetzt, außerhalb des Transferfensters, wechseln.

Bekanntheit erlange Donis Avdijaj bereits zu seiner Zeit in der Jugend des Bundesligisten FC Schalke 04.. So erzielte er in 51 Spielen der U17-Bundesliga 59 Tore und traf im Schnitt alle 53 Minuten. Auch deshalb statteten die Schalker das Talent mit einem Profivertrag inklusive Ausstiegsklausel in Höhe von 49 Millionen Euro aus. In der Bundesliga kam der Offensivspieler schließlich aber nur auf neun Einsätze, in denen ihm zwei Tore gelangen. (fs)