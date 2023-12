Gelsenkirchen. Selbst ist der Ex-Schalker Kevin Kuranyi in der Beraterbranche tätig. Dort hat er viele Kollegen kennengelernt, die er nun kritisiert.

Er kennt beide Seiten. Die auf dem Rasen - und die derer, die Fußballer auf die Rasen diverser Klubs vermitteln. Und nun, nach mehreren Jahren in der Beraterbranche zieht der frühere Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi die Seriosität zahlreicher Kollegen in Zweifel. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung beklagte der einstige Profi des FC Schalke 04 ein oft ausschließlich finanzielles Interesse an den Spielern und mangelndes Engagement für eine sportliche Entwicklung der Klienten.

„Viele Berater sehen nur das schnelle Geld“, sagte der 41-jährige Kuranyi: „Wenn man auch nur einen einzigen Fußballer nach ganz oben bringt, hat man ausgesorgt. Millionen kannst du als Berater auch verdienen.“ Die Motivation ist also klar.

Alkohol sei ein Problem, sagt der Ex-Schalker

Kevin Kuranyi. Foto: Marijan Murat / dpa

Als Kuranyi seine Profilaufbahn 2016 nach den Stationen VfB Stuttgart, Schalke 04 und der TSG Hoffenheim beendet hatte, nahm er seine Tätigkeit als Spielerberater auf. In seiner Agentur betreut der zweimalige EM-Teilnehmer vor allem Nachwuchsspieler, aber vereinzelt auch Profis aus ausländischen Topligen. Einer mit Erfahrung machte sich daran, die nächste Generation auf das Profigeschäft vorzubereiten. Doch das ist eine Herausforderung.

Aus Sicht des früheren Russland-Legionärs sind „furchtbare Berater“ allerdings häufig die Ursache für finanzielle Schwierigkeiten oder gar Pleiten ehemaliger Profis: „Gerade bei Jungs, die nicht lange zur Schule gegangen sind oder aus ärmeren Verhältnissen kommen, passiert das oft. Die haben nie gelernt, mit Geld umzugehen. Da kommt dann jemand daher, dem du egal bist und der nur Geld mit dir verdienen will – und dann ist das Geld schnell mal weg“, meinte Kuranyi.

Er sei sich „nicht so sicher“, ergänzte der Deutsch-Brasilianer, ob diese Berater den Spielern wirklich helfen wollen, „sich weiterzuentwickeln“. Außer mit Finanzfragen sind Profis laut Kuranyi nach ihrer Laufbahn auch mit der Rückkehr in den Alltag überfordert. „Man ist“, sagte der 52-malige Nationalspieler, „als Fußballer wahnsinnig erfolgreich und wahnsinnig bekannt. Und ganz plötzlich ist man dann nicht mehr wichtig, muss nicht mehr Leistung bringen. Man verliert sich. Nicht umsonst werden einige Spieler zu Alkoholikern.“ (fs/sid)

