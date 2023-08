Ex-Schalker Nabil Bentaleb hat neuen Verein – und spielt wieder europäisch

Gelsenkirchen/Lille. Nach guter Saison beim SCO Angers erfüllt sich Nabil Bentaleb mit seinem Wechsel einen großen Traum. Künftig spielt er wieder im Europapokal.

Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb zieht innerhalb Frankreichs weiter. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom Absteiger SCO Angers zur LOSC Lille und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2026. Die Ablöse soll 4,5 Millionen Euro betragen. In Lille wird der algerische Nationalspieler sogar im Europapokal spielen. Als Tabellenfünfter der letztjährigen Ligue-1-Saison hat sich Lille für die Conference League qualifiziert.

Für Bentaleb ist es eine Rückkehr in die Heimat – denn der ehemalige Schalke-Profi ist in Lille geboren und aufgewachsen. Schon in der Jugend spielte Bentaleb fünf Jahre für den LOSC. Über Excelsior Mouscron und USL Dunkerque landete er im Jahr 2012 beim englischen Top-Klub Tottenham Hotspur, wo er 2013 als 19-Jähriger sein Debüt in der Premier League feiern durfte.

Ex-Schalke-Profi Nabil Bentaleb erfüllt sich einen Traum

Überzeugte in der Vorsaison bei SCO Angers: Nabil Bentaleb. Foto: AFP

„Ich habe für Tottenham und Schalke gespielt, aber mein größter Traum war es, für Lille zu spielen. In meiner Stadt spielen, meine Stadt repräsentieren, meine Lieben stolz machen“, sagte Nabil Bentaleb im Zuge des Transfers. „Ich habe schon lange darauf gewartet und freue mich auf das neue Abenteuer.“

Insgesamt fünf Jahre stand Bentaleb bei Schalke 04 unter Vertrag. 19 Millionen Euro Ablöse hatten die Gelsenkirchener im Jahr 2017 für den Linksfuß an Tottenham überwiesen. Nach starker Debütsaison konnte er auf Schalke allerdings nicht nachhaltig überzeugen. Mehrfach wurde er wegen Fehlverhaltens suspendiert. Nach dem Abstieg 2021 lief sein Vertrag auf Schalke aus.

Rund ein halbes Jahr blieb Nabil Bentaleb in der Folge ohne Verein. Erst im Januar 2022 unterschrieb er bei Angers SCO, wo er in der vergangenen Saison langsam zu alter Stärke zurückfand. In 30 Ligaspielen für den Absteiger traf Bentaleb viermal und bereitete vier Tore vor. Mehrfach führte er das Team sogar als Kapitän an.

