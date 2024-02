Ex-Schalker Stambouli: Türkei-Abschied nach Schicksalsschlag

Gelsenkirchen Benjamin Stambouli hat seinen Vertrag bei Adana Demirspor aufgelöst. Den Ex-Schalker zieht es zurück in seine französische Heimat.

Nach dreieinhalb Jahren bei Adana Demirspor verlässt Defensivspieler Benjamin Stambouli die Türkei. Der Vertrag des 33 Jahre alten Franzosen beim Tabellenachten der Süper Lig wurde am Mittwochabend vorzeitig aufgelöst. Grund ist ein Schicksalsschlag in Stamboulis familiärem Umfeld.

„Aufgrund des Wunsches von Benjamin Stambouli, nach dem Tod seines Vaters bei seiner Familie zu sein, haben wir beschlossen, uns im gegenseitigen Einvernehmen von unserem Spieler zu trennen. Wir bedanken uns bei Stambouli für seine Dienste für unseren Verein und wünschen ihm viel Erfolg für seine weitere Karriere“, heißt es in der Mitteilung des türkischen Erstligisten.

Stamboulis Vater Henri verstarb im November 2023 im Alter von nur 62 Jahren. Er war in den Achtzigerjahren ebenfalls Profi in Frankreich und spielte unter anderem für die AS Monaco und Olympique Marseille. Nach seiner aktiven Karriere hatte er verschiedene Trainerposten inne. Als Co-Trainer von Raymond Goethals gewann Henri Stambouli 1933 mit Olympique Marseille sogar die Champions League.

Benjamin Stambouli spielte 133-mal für Schalke 04

Wie Le Parisien berichtet, wird Benjamin Stambouli seine Karriere beim französischen Erstligisten Stade Reims fortsetzen. Beim Klub aus der Region Champagne würde er in der Rückrunde sogar noch um die Qualifikation für die Europa League kämpfen. Aktuell liegt Reims auf Rang sechs der Ligue 1.

Für Adana Demirspor stand Stambouli insgesamt 93-mal in Pflichtspielen auf dem Feld (fünf Tore). Bis zu seiner Vertragsauflösung war er sogar Stammkraft und Kapitän des Teams. Vor seinem Engagement in der Türkei spielte der Franzose zwischen 2016 und 2021 fünf Jahre für Schalke 04 (133 Pflichtspiele). Auch bei den Königsblauen war er zwischenzeitlich Kapitän. In Frankreich spielte Stambouli zudem für Paris Saint-Germain (40 Spiele 2015/16) und HSC Montpellier (130 Spiele, vier Tore von 2010 bis 2014). 2015/16 stand er zudem bei den Tottenham Hotspur unter Vertrag (25 Spiele, ein Tor).

