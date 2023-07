Ex-Schalker Tom Krauß wechselt ebenfalls zum FSV Mainz

Im Trainingslager in Mittersill bereiten sich die Profis von Schalke 04 aktuell auf die Saison vor. Mit dabei sind auch unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack, die im Schalker Mannschaftshotel eine Sonderfolge von „19:04 – der Schalke-Talk“ mit Michael Langer aufgenommen haben. Dabei spricht Langer unter andrem über seine Rolle in der Mannschaft und das Torwart-Team um den derzeit verletzten Stammtorwart Ralf Fährmann. Besonders schwärmt der 38 Jahre alte Österreicher vom Zusammenhalt der Schalker Mannschaft.

Essen. Fußball-Bundesligist FSV Mainz hat U21-Nationalspieler Tom Krauß verpflichtet. Auch er spielte in der vergangenen Saison beim FC Schalke 04.

Für Schalke-Fans bittere Nachrichten. Nach Abwehrspieler Sepp van den Berg wird auch Tom Krauß in der kommenden Saison für den FSV Mainz 05 spielen.

Die 05er gaben am Freitag bekannt, dass Krauß, der in der letzten Spielzeit von RB Leipzig nach Gelsenkirchen ausgeliehen war, nun fest zum FSV Mainz wechselt.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat am Bruchweg einen langfristigen Vertrag unterschrieben. "Tom ist ein Transfer, wie er typischer für Mainz 05 nicht sein könnte: Ein Jungnationalspieler, der sich mit unserer Philosophie identifiziert und darauf brennt, hier den nächsten Karriereschritt zu machen. Tom passt sowohl von der Art, wie er Fußball spielt, als auch von der Mentalität her hervorragend zum FSV und wird unsere Teamstruktur optimal ergänzen", betont FSV-Sportdirektor Martin Schmidt.

Tom Krauß: Ablöse von rund fünf Millionen Euro

Krauß, der etwa fünf Millionen Euro kosten soll, hatte mehrere Möglichkeiten. Seine Entscheidung für Mainz begründet er so: "Die Gespräche mit dem Verein und insbesondere mit Bo Svensson haben mich von Mainz 05 überzeugt. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und gute Spiele machen, dafür sind hier die besten Voraussetzungen gegeben. Ich kenne sogar schon einige meiner neuen Teamkollegen wie Jonathan Burkardt, Nelson Weiper und Sepp van den Berg und kann es kaum erwarten, mit dem neuen Team zu trainieren und vor den Mainzer Fans zu spielen"

Ein bisschen muss er sich hier noch gedulden, ehe es dann am 2. Spieltag das erste Heimspiel gibt. Und was für eins. Es steht gleich das Derby gegen Frankfurt an.

Mainz-Trainer Svensson freut sich auf den neuen Spieler: "Trotz seiner jungen Jahre hat Tom schon eine Menge Erfahrung auf hohem Niveau. Tom weiß, dass er das Potenzial für noch mehr hat – er will besser werden und wir wollen ihn besser machen. Dass beide Seiten das Gefühl haben, Mainz 05 ist der richtige Verein, um den nächsten Schritt zu gehen, ist eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Zeit in Mainz für Tom."

