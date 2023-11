Ex-Schalker Torsten Fröhling: Neustart im Matsch

Schalkes Ex-Trainer Torsten Fröhling mit Stürmer Niklas Castelle beim Regionalliga-Spiel gegen RW Essen in der Veltins-Arena.

Flensburg/Gelsenkirchen. Im Frühjahr 2022 musste der 57-jährige Coach bei Schalkes U23 gehen. So soll er jetzt Weiche Flensburg im hohen Norden auf Kurs bringen.

Eineinhalb Jahre nach seinem Aus bei der U23 des FC Schalke 04 ist Torsten Fröhling wieder zurück im Trainergeschäft. Der 57-Jährige hat zu Wochenbeginn die Mission Klassenerhalt bei SC Weiche Flensburg 08 gestartet, nachdem sich der Klub von Trainer Benjamin Eta getrennt hatte.

Team stopft Rasenlöcher

Der gebürtige Mecklenburger Fröhling soll den Nord-Regionalligisten wieder auf Kurs bringen. Nach der ersten intensiven Trainingseinheit bat Fröhling sein neues Team, die Rasenlöcher auf dem aufgeweichten, vermatschten Boden auf dem B-Platz des Manfred-Werner-Stadions zu stopfen.

„Ich war auf dem Markt und wollte eigentlich zum 1. Januar 2024 wieder als Trainer arbeiten, aber im Fußball kommt es manchmal eben anders als geplant. Das kann man sich dann nicht aussuchen“, wird Fröhling auf der Weiche-Homepage zitiert. Am Sonntag wurde Fröhling von Weiche Flensburg kontaktiert. Einen Tag später wurde bereits Einigung über eine Zusammenarbeit erzielt. Die Flensburger stehen aktuell mit 14 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz.

Fröhling: „Stabilisieren“

Fröhlings Ziel: „Es geht darum, so schnell wie möglich die Mannschaft zu stabilisieren, Punkte zu holen, Vertrauen – auch nach außen – zu gewinnen, die Zuschauer wieder zu begeistern und wieder erfolgreicher Fußball zu spielen, so dass die Brust bei jedem rausgeht.“ Alle Spieler würden bei ihm bei Null anfangen. Fröhling: „Ich will sehen, wer mit Druck umgehen kann. Fußball muss aber auch Spaß machen.“

Fußball soll Spaß machen: Torsten Fröhling (Mitte) begrüßt vor Schalkes Regionalliga-Spiel gegen Homberg Gäste-Trainer Stefan Janßen. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Bei seiner letzten Station hatte Fröhling die U23 des FC Schalke 04 vom 1. Juli 2018 bis zum 28. März 2022 betreut. 2019 war Fröhling mit Schalke in die Regionalliga West aufgestiegen. In 129 S04-Partien wies er einen Punkteschnitt von 1,59 Zählern auf, musste dann aber nach einer Negativ-Phase von sechs Spielen ohne Sieg vorzeitig gehen, weil Schalke „einen neuen Impuls“ setzen wollte. Unter Fröhling-Nachfolger Jakob Fimpel schaffte Schalkes U23 den Klassenerhalt.

