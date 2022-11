Faktencheck: Bemüht sich Schalke um Caligiuri und Gosens?

Gelsenkirchen. Schalkes Fans dürsten in der langen WM-Pause nach Transfergerüchten. Kommen Daniel Caligiuri und Robin Gosens? Ein Faktencheck.

Die lange Winterpause dauert gerade einmal zehn Tage an, doch die Sehnsucht vieler Bundesligafans, dass die Liga endlich weitergeht, ist groß. Auch die Anhänger des Tabellenletzten FC Schalke 04 dürsten nach Nachrichten über mögliche Änderungen im Kader. Am Dienstag tauchten zwei prominente Namen auf in der Gerüchteküche auf: Daniel Caligiuri (FC Augsburg) und Robin Gosens (Inter Mailand). Ist da etwas dran? Ein Faktencheck.