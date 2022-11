Bremen. Sechs Punkte nach 13 Spieltagen - Schalke ist Abstiegskandidat Nummer eins. Stets heißt es, S04 würde das Matchglück fehlen. Doch stimmt das?

Woran liegt es, dass Aufsteiger FC Schalke 04 so miserabel in die Bundesliga-Saison gestartet ist? Liegt es daran, dass der Mannschaft die Bundesliga-Tauglichkeit fehlt? Viele Schalke-Fans merken aktuell an, ihre Mannschaft könne sehr wohl mithalten, ihr würde nur das Matchglück fehlen. Sie sei gar nicht schlecht wie es in den Analysen stehe. Doch stimmt das? Ein Faktencheck.