FC Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 2. Liga

Gelsenkirchen. Für den FC Schalke 04 geht es am Sonntag noch einmal gegen Eintracht Braunschweig. Wir erklären, wo das Spiel live im TV und im Stream läuft.

Zum zweiten Mal in Folge reist der FC Schalke 04 zu Eintracht Braunschweig. Nachdem S04 am vergangenen Freitag im DFB-Pokal einen 3:1-Erfolg bei den "Löwen" feierte, findet an diesem Sonntag das Zweitliga-Auswärtsspiel an gleicher Stelle statt.

"Wir haben jetzt zum zweiten Mal Eintracht Braunschweig vor der Brust. Einmal haben wir es bestanden. Jetzt steht das Liga-Spiel an, in dem wir genauso erfolgreich sein wollen. Das wird mit Sicherheit nicht einfach, was wir auch im Pokal gesehen haben. Der Gegner wird mit aller Macht verteidigen", betonte Schalke-Trainer Thomas Reis.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig live im TV und Stream

Für die Fans des FC Schalke 04, die nicht ins Stadion gehen können, gibt es eine gute Nachricht: Um alle 34 Saisonspiele in der 2. Bundesliga live zu sehen, brauchen sie weniger Abos bei Pay-TV-Sendern als noch in der Bundesliga.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig live im TV und Live-Stream sehen können.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

Datum: Sonntag, 20.08.2023

Anstoß: 13.30 Uhr

Ort: Eintracht-Stadion (Braunschweig)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sky

FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und Braunschweig: Das Auswärtsspiel der Königsblauen wird NICHT live im Free-TV zu sehen sein. Es bleibt beim traditionellen Zuhause der 2. Liga: dem Bezahlsender Sky.

Schalkes Bryan Lasme. Foto: Firo

Bei allen Spielen der Saison werden Schalke-Fans bei Sky fündig: dem traditionellen Zuhause des Zweitliga-Fußballs. Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein DAZN-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht mehr nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Zweitligaspiel zwischen Schalke und Eintracht Braunschweig live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Sky-Go ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Sky-Go-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel am Sonntag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Schalke gegen Eintracht Braunschweig im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke heute gegen Eintracht Braunschweig gibt es auch auf unserem Portal.

