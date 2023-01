FC Schalke 04 FC Schalke 04 gegen RB Leipzig am Dienstag live im TV und im Stream: Alle Infos zum Spiel der 1. Bundesliga

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 spielt am Dienstag um 18.30 Uhr in der Bundesliga gegen RB Leipzig. Wir erklären, wo das Spiel live übertragen wird.

Nach der Winterpause ist der FC Schalke 04 gleich richtig gefordert. Dem enttäuschenden 0:3 bei Eintracht Frankfurt von Samstag folgt gleich die nächste Partie. Englische Woche: Schalke spielt an diesem Dienstag um 18.30 Uhr gegen RB Leipzig. Jenem Team, das den Bayern am Freitag ein 1:1 abtrotzte.

Beim 0:3 in Frankfurt spielte Schalke über weite Strecken gut, scheiterte aber an sich selbst. Vor allem in der Offensive hakte es. Mehrfach scheiterten Simon Terodde, Soichiro Kozuki und auch Neuzugang Michael Frey vor dem Tor.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und RB Leipzig live im TV und Live-Stream sehen können.

Schalke 04 gegen RB Leipzig: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 – RB Leipzig

– RB Leipzig Datum: Dienstag, 24.01.2023

Anstoß: 18.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Übertragender Sender: Sky

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und RB Leipzig: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Dafür während der Englischen Woche im traditionellen Zuhause des Samstag-Fußballs: auf Sky. Spielbeginn ist am Dienstag um 18.30 Uhr, die Sky-Übertragung beginnt um 17.45 Uhr.

FC Schalke 04 gegen RB leipzig live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Bundesligaspiel zwischen Schalke und RB Leipzig live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Sky-Go ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Sky-Go-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker

Wer es zum Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und RB Leipzig nicht ins Stadion oder vors Fernsehgerät schafft, der kann das Spiel auch kostenfrei in unserem Live-Ticker verfolgen. Hier geht es heute zum Live-Ticker FC Schalke 04 – RB Leipzig .

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Schalke-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

