FC Schalke 04: Schöpf tankt Selbstvertrauen mit Österreich

Zum Abschluss der Länderspielpause waren auch einige Profis des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Vor dem nächsten Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Union Berlin tankte Alessandro Schöpf besonders viel Selbstvertrauen.

Türkei: Keine Schalker Akzente gegen Serbien

Die Türkei ist nach dem 1:1 gegen Russland, bei dem der Schalker Ozan Kabak über 90 Minuten zum Einsatz kam, auch gegen Serbien nicht über ein Unentschieden in der Nations League hinaus gekommen. Während Kabak beim 2:2 in Istanbul wegen einer Gelbsperre diesmal nicht im Kader stand, blieb auch sein Schalker Klub-Kollege Ahmed Kutucu ohne Einsatz. Der gebürtige Gelsenkirchener Kutucu wurde nicht eingewechselt. Für die Tore des türkischen Teams sorgten der Ex-Leverkusener Hakan Calhanoglu, der mittlerweile für AC Mailand spielt (56.), und Ozan Tufan (76.) von Fenerbahce SK.

Weiter geht es für die Türkei geht es nun am 15. November in der Nations League weiter - dann erneut gegen Russland.

Wales: Schalker Matondo kann Sieg bejubeln

Nachdem Rabbi Matondo beim 0:3 gegen England sein Startelf-Debüt für die walisische A-Nationalmannschaft gegeben hatte, beim 0:0 gegen Irland aber nicht zum Einsatz kam, wurde er gegen Bulgarien nun am Mittwoch eingewechselt. Der Schalker kam in der 54. Minute für Daniel James von Manchester United. Immerhin stimmte diesmal das Ergebnis: Der 20-Jährige konnte sich mit seinem Team über einen 1:0-Sieg freuen. Mittelfeldmann Jonathan Williams sorgte in der 85. Minute für die Entscheidung: Unhaltbar feuerte er den Ball unter die Latte. Die Waliser übernehmen so die Tabellenführung in der Gruppe 4 der Nations League B vor Finnland.

Weiter geht es für Matondo und Wales am 15. November gegen Irland.

Österreich: Schalker Matchwinner beim 1:0-Sieg

Die Revanche der Österreicher für die 2:3-Hinspielniederlage gegen Rumänien ist gelungen - und der Schalker Alessandro Schöpf hatte maßgeblichen Anteil daran. Österreich startete mit einer kompletten Elf aus Deutschland-Legionären - Trainer Franco Foda schuf damit ein Novum für den Österreichischen Verband. Teil der Startelf waren Bayern-Star David Alaba, der Gladbacher Stefan Lainer, aber auch der Ex-Schalker und frühere VfL-Bochum-Profi Michael Gregoritsch, der wieder für den FC Augsburg spielt und beim 1:0 über Nordirland für Österreich getroffen hatte.

Als die Gäste langsam ins Spiel fanden gehörte dem Stürmer auch eine der ersten Aktionen: Doch seine Direktabnahme landete an der Latte. Besser machte es dann der Schalker Schöpf. In der 75. Minute schlug sein Flachschuss im linken Eck ein. Eine tolle Geschichte für den 26-Jährigen, der erst vor wenigen Tagen beim 2:1-Sieg über Griechenland sein Länderspiel-Comeback nach rund zwei Jahren gegeben hatte. Vorarbeit hatten Alaba und Christoph Baumgartner geleistet. Die Führung war verdient, Rumänien konnte nicht mehr genug Druck aufbringen, um die Partie zu drehen. So entschied der Schalker Mittelfeldmann mit seinem vierten Länderspieltor die Partie.

Nächster Nations-League-Gegner für Schöpf und seine Landsmänner ist am 15. November Nordirland. Vorher (am 11. November) findet noch ein Testspiel in Luxemburg statt. Mit Schalke ist der Mittelfeldakteur - genauso wie die übrigen Länderspielreisenden - am Sonntag gegen Union Berlin gefragt. Dort gilt es, den Schwung und das Selbstvertrauen aus seiner Länderspielreise mitzunehmen. (meme)