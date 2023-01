FC Schalke 04 verliert ein weiteres Innenverteidiger-Talent

Gelsenkirchen. Die Schalker U-23-Mannschaft verliert nach Tjark Scheller ein weiteres Innenverteidiger-Talent an einen Nord-Regionalligisten. David Lelle geht.

Nach Tjark Scheller, den es bekanntlich zur U-23-Mannschaft des FC St. Pauli gezogen hat, verlieren die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 während der Winterpause einen zweiten Innenverteidiger an einen Nord-Regionalligisten: David Lelle, der erst im Sommer von RB Leipzig nach Gelsenkirchener gekommen ist, wird ein Jungstorch, es zieht ihn zum U-23-Team von Holstein Kiel.

Somit ist das königsblaue Kapitel für David Lelle nach nur zehn Einsätzen in der Regionalliga West schon wieder beendet. Nur dreimal hat der 19-Jährige in der Startelf gestanden – zuletzt am 26. November beim 0:0 beim SV Straelen. Nun wird er die Kieler U 23 im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen, die aktuell mit 25 Punkten auf dem 13. Rang liegt, also sieben Zähler vor Tjark Scheller und der U 23 des FC St. Pauli auf dem vorletzten Platz.

Holstein Kiel hatte schon länger Interesse an Schalkes David Lelle

„Wir hatten bereits in der vergangenen Saison Interesse, David zu uns zu holen, und freuen uns deshalb umso mehr, dass es jetzt mit etwas Verzögerung funktioniert hat“, sagt Finn Jaensch, der Sportliche Leiter des Kieler Nachwuchsleistungszentrums, auf der Internet-Seite der Störche. „David ist ein sehr ehrgeiziger und lernwilliger Spieler, den auf dem Rasen besonders seine Zweikampf- und Kopfballstärke auszeichnen.“

Testen wird die U 23 des FC Schalke 04 zwei Wochen vor dem Start in die zweite Saisonhälfte gegen den SV Rödinghausen (4. Februar, Samstag, 14 Uhr) am morgigen Samstag (21. Januar) ab 12 Uhr auf dem Kunstrasen-Platz 6 am Parkstadion. Dort erwartet die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel ihren Ligarivalen SG Wattenscheid 09.

Schalkes U 19 testet beim Männer-Oberligisten 1. FC Gievenbeck

Das U-19-Team der Königsblauen, der Tabellendritte der A-Junioren-Bundesliga West, testet am Samstag ab 12 Uhr in Münster beim Männer-Oberligisten 1. FC Gievenbeck, während die Schalker U-17-Mannschaft, der Spitzenreiter der B-Junioren-Bundesliga West, ab 14.30 Uhr auf dem Kunstrasen-Platz 6 am Parkstadion gegen Rot-Weiß Oberhausen Anstoß haben wird. Ursprünglich sollte diese Partie in Oberhausen ausgetragen werden. (AHa)

