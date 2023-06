FC Schalke 04: Weitere Aufstiege! Frauenteams feiern weiter

Gelsenkirchen. Schalke 04 I ist in die Landesliga aufgestiegen und Kreispokalsieger. Zwei weitere Teams aus der Frauenabteilung haben den Aufstieg geschafft.

An diese Saison können sie in Knappenschmiede die Marke „Triumphzug“ heften. Mit 18 Siegen und 180:1 Toren hatten die Fußballerinnen des FC Schalke 04 II, das „Team Weiß“, die Meisterschaft in der Kreisliga A gewonnen. An diesem Wochenende krönten sie die Saison endgültig.

Mit dem 4:0-Erfolg am Sonntag im Entscheidungsspiel beim VfB Hüls hat das Team Weiß nun den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht.

Schalke 04 I: Team Blau ist Landesliga-Aufsteiger und Kreispokalsieger

Diese Liga verlässt das Team Blau, die Erstvertretung der Schalker Fußballerinnen, zur kommenden Saison.

Sie haben sich im Mai den Aufstieg in die Landesliga gesichert, und einen weiteren Titel fuhren sie außerdem ein, gewannen den Kreispokal mit einem 3:0 gegen den Landesligisten SpVgg Horsthausen.

Die Partystimmung war nach diesen beiden Titeln noch lange nicht vorbei in der Frauenabteilung des FC Schalke 04. Denn nicht nur das Team Weiß zog mit seinem Aufstieg nach.

Schalke II siegt 4:0 beim VfB Hüls, U17 setzt sich in der Aufstiegsrunde durch

Kurz zuvor hatten sich die U17-Juniorinnen mit drei Siegen in der Aufstiegsrunde gegen Victoria Habinghorst (5:1), FC Finnentrop (4:0) und Westfalia Hagen (6:0) für die nächste Saison in der Bezirksliga qualifiziert. Die Kreisliga A hatten die Nachwuchsfußballerinnen mit 58 Punkten aus 20 Spielen (19 Siege, ein Unentschieden) und 189:4 Toren als Meister beendet.

Im Entscheidungsspiel um den Aufstieg zur Frauen-Bezirksliga am Hülser Badeweiher setzten sich die Spielerinnen des FC Schalke 04 II mit 4:0 durch die Treffer von Eveline Hamm (2), Lena Kokot und Luisa Ott durch.

Boris Liebing, Abteilungsleiter für den Frauenfußball auf Schalke und Trainer des Team Weiß, sprach seinen Spielerinnen ein Kompliment aus: „Nach der langen Pause, die wir bis zum Entscheidungsspiel hatten, haben sie heute wieder alles reingehauen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04