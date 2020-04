Folgen der Corona-Pandemie: Mehr Depressionen bei Fußballern

Essen. Spielergewerkschaft Fifpro sieht "beunruhigende Zahlen": In der Zwangspause hat sich die Zahl der Profis mit depressiven Symptomen verdoppelt.

Das Coronavirus beeinträchtigt weltweit viele Menschen. Laut der Johns-Hopkins-Universität sind Stand Dienstagmorgen, 9 Uhr, über den Erdball verteilt rund 2,5 Millionen Menschen infiziert, mehr als 170.000 Personen starben. Auch unter Sportlern machen sich Auswirkungen immer mehr bemerkbar: Laut der Spielergewerkschaft Fifpro weisen seit Beginn der Pandemie mehr und mehr Profifußballer Symptome einer Depression auf.

Die Zwangspause in den Ligen wirke sich verstärkt auf die Psyche der Sportler aus, die Zahl der Rückmeldungen zu einer Depression habe sich sogar verdoppelt – so lautet das Ergebnis einer Studie, die Fifpro vorstellte. Die Spielergewerkschaft hatte über die Kontinente verteilt 1134 Spieler und 468 Spielerinnen auf vier Kontinenten (Australien, Belgien, Botswana, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Irland, Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Schottland, Schweiz, Südafrika und USA) befragt.

Angstzustände und Symptome der Depression nehmen weiter zu

Laut dem Bericht zeigten sich zwischen dem 22. März und dem 14. April bei 22 Prozent der Frauen und 13 Prozent der Männer Symptome, die auf eine Depression hinweisen könnten. Grund dafür seien vor allem die Unterbrechungen in den Ligen, die auferlegte Quarantäne sowie die Sorge um die eigene Zukunft. 18 Prozent der Frauen und 16 Prozent der Männer gaben Symptome an, die auf Angstzustände hindeuten.

„Diese neuen Zahlen sind extrem beunruhigend“, erklärt Fifpro-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann. Fifpro-Chefmediziner Dr. Vincent Gouttebarge sagt: „Diese Zahlen zeigen, dass die Zahl der Spieler, die unter Angstzuständen und Depressionssymptomen leiden, stark zugenommen hat, seit das Coronavirus den Profifußball eingestellt hat. Und ich befürchte, dass dies auch für die gesamte Gesellschaft der Fall ist, die aufgrund von Covid-19 einem beispiellosen Notfall ausgesetzt ist.“

Spieler zweifeln an ihrer Zukunft

Speziell auf den Fußball bezogen hätten „junge Sportlerinnen und Sportler plötzlich mit sozialer Isolation, einer Unterbrechung ihres Arbeitslebens und Zweifeln an ihrer Zukunft zu kämpfen“, ergänzt Gouttebarge. „Einige sind möglicherweise nicht gut gerüstet, um diesen Veränderungen zu begegnen. Wir ermutigen sie, sich an eine Person zu wenden, der sie vertrauen, oder an eine psychiatrische Fachkraft.“ Es sei allerdings positiv, „dass die Mehrheit der befragten Spieler weiß, an wen sie sich im Falle von mentalen Problemen werden sollen.“

Bereits zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 war es zu einer ähnlichen Umfrage gekommen. Dort hatten elf Prozent der Spielerinnen und sechs Prozent der Spieler depressive Symptome angegeben. (fs)