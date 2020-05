Fortuna-Chef Röttgermann stichelt gegen Schalke 04

Essen. Schalke 04 taumelt weiter durch die Bundesliga. Am Samstag gab es gegen Werder Bremen die nächste Niederlage. In Düsseldorf kam das nicht gut an.

Nach der Hinrunde gehörte der FC Schalke 04 zu den positiven Überraschungen der Fußball-Bundesliga. Der Respekt der Konkurrenz war groß. Nur wenige Monate später sieht das anders aus. Königsblau ist in der Rückrunde abgestürzt. Das 0:1 gegen Werder Bremen war das elfte Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Eine Überraschung war die Heimpleite gegen den Abstiegskandidaten offensichtlich nicht. Das hat Fortuna Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann im Doppelpass auf Sport1 betont. „Nach dem Spiel von Schalke bei uns mussten wir nicht zwingend davon ausgehen, dass Schalke gegen Werder gewinnt“, stichelte Röttgermann in dem beliebten Fußballtalk gegen die Königsblauen.

Er war von Moderator Thomas Helmer darauf angesprochen worden, dass die Niederlage der Schalker gegen Bremen auch für die Fortuna schlecht gewesen sei. „Jetzt können sie (die Bremer, die Red.) uns im Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt sogar überholen.“ Derzeit belegt die Fortuna den 16. Tabellenplatz, der zu den Relegationsspielen gegen den Dritten der 2. Liga berechtigen würde.

Röttgermann geriet schon wegen des Raman-Transfers mit Schalke aneinander

Fortuna Düsseldorf kam am Samstag bei Bayern München mit 0:5 unter die Räder und muss um den Klassenerhalt in der Bundesliga bangen. Allerdings konnten auch die Rheinländer am Mittwoch von der Schalker Niederlagenserie nach dem Re-Start der Bundesliga profitieren und die Knappen mit 2:1 besiegen. Da der S04 auch gegen den FC Augsburg verloren hat, hat sich tabellarisch für die Kellerkinder nicht viel getan.

Zwischen Tomas Röttgermann und dem FC Schake 04 kam es schon während der Saison im Zusammenhang mit der Verpflichtung von Benito Raman zu Differenzen, als der Düsseldorfer für den Stürmer eine Ablöse „nördlich von 13 Millionen Euro“ in den Raum stellte.

Der „Spiegel“ hatte daraufhin über eine fixe Ablöse von 6,5 Millionen Euro plus Zuschläge im Erfolgsfall von bis zu 3,5 Millionen Euro berichtet. Dies wiederum hatte die Fortuna in einer Stellungnahme gekontert: "Der Transfer von Benito Raman hat inklusive aller in großen Teilen garantierten Bonuszahlungen sowie dem Leihgeschäft von Bernhard Tekpetey eine Größenordnung von mindestens 13 Millionen Euro."

Auf Schalke hatte man sich irritiert gezeigt, dass überhaupt Zahlen in die Öffentlichkeit getragen wurden.