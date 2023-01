Frankfurt: Oliver Glasner warnt vor Schalke-Trainer Thomas Reis

Schalke-Reporter Robin Haack berichtet über die Neuigkeiten nach dem Training des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Im Heimspiel gegen Schalke 04 ist Eintracht Frankfurt klarer Favorit. Aber: Unterschätzen werden die Hessen den Tabellenletzten nicht.

Trainer Oliver Glasner sieht bei Eintracht Frankfurt vor dem Restart in der Fußball-Bundesliga noch Luft nach oben. „Mein Gefühl sagt mir, dass wir ein paar Spiele benötigen, um in die alte Verfassung zu kommen“, sagte der 48-Jährige vor dem Spiel gegen Schalke 04 an diesem Samstag (15.30Uhr/Sky): „Aber die Spieler dürfen mich natürlich gerne positiv überraschen.“

Für Glasner sei sein Team „noch nicht bei 100 Prozent, wo wir hinkommen wollen“. Wichtig sei, dass „wir wieder unseren Rhythmus finden und unsere Spielidee und unseren Spirit auf den Platz bringen“. Frankfurt hatte auf Platz vier überwintert und steht sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal im Achtelfinale.

„Schalke hat eine sehr physische Mannschaft"

Verzichten muss der Coach beim Auftakt neben dem Langzeitverletzten Marcel Wenig (Mittelfußbruch) auch auf Luca Pellegrini (Wadenprobleme) und Tuta, der nach seiner Sprunggelenksverletzung erst am Freitag wieder ins Training eingestiegen war. Ob Sebastian Rode eine Option ist, ließ Glasner offen. Nach einer durch Krankheit und Verletzung geprägten WM-Pause will er die Belastung des Kapitäns auch angesichts der noch kommenden Spiele eher dosieren als ihn gleich reinzuwerfen.

Obwohl die Favoritenrolle im Duell mit dem Tabellenletzten klar verteilt ist, warnt Glasner vor den S04: „Schalke hat eine sehr physische Mannschaft, die schnell nach vorne spielt.“ Schlechte Erinnerungen hat der SGE-Coach auch an seinen Schalker Kollegen Thomas Reis, der die Frankfurter zu seiner Zeit beim VfL Bochum mehrfach vor Probleme stellen konnte. „Er hat uns mit Bochum immer wieder viel unter Druck gesetzt und in viele Zweikämpfe verwickelt. Deshalb erwartete ich keinen tief stehenden Gegner.“ Die Frankfurter erwarten „ein kompliziertes Spiel“. (mit dpa)

