Für einen Bundesliga-Wiederbeginn ist ein Konsens Pflicht

Wie sehr sich die Menschen nach Normalität sehnen, zeigten die vergangenen Osterfeiertage. Auf den Parkplätzen der Baumärkte lotsten Mitarbeiter Autos und Einkaufswagen, damit es draußen und drinnen wenigstens ein bisschen nach Corona-Abstandsregeln aussah. Und wer an diesem sonnigen Samstag nicht Balkonpflanzen kaufte, das Auto wusch oder den Rasen mähte, der zählte wohl zu den 1,67 Millionen, die sich im Fernsehen das sechs Jahre alte WM-Endspiel Deutschland gegen Argentinien ansahen. Den Menschen fehlt der Fußball. Ganz schön sogar.

Dem Land, das zu Hause hockt, steht die Woche der Entscheidungen bevor.

Die Politik macht dem Fußball wieder Hoffnung

Am Mittwoch berät die Kanzlerin Angela Merkel mit den Bundesländern über eine Lockerung der Auflagen, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will Vorschläge machen, wie Schulen und Einzelhandel schrittweise wieder geöffnet werden können. Das nährt auch Hoffnung in der Fußball-Bundesliga, in der vor 34 Tagen zum letzten Mal der Ball rollte. Am Freitag beraten die Klubs darüber, was möglich ist, um die Saison ohne Zuschauer zu Ende zu spielen. Es ist ihr gutes Recht.

„Wir haben es nicht in der Hand“, sagt Christian Seifert, der Krisenmanager der Deutschen Fußball-Liga. Damit bringt er es auf den Punkt. Denn neben den Entscheidungen von Gesundheitsämtern und der Politik sind die Vereine auch davon abhängig, ob die Gesellschaft eine Wiederaufnahme der Saison gutheißt. Davon, dass man „es den Menschen erklärt, dass der Fußball eine Spezialbehandlung bekommt“, wie es der Virologe Alexander Kékule im ZDF-Sportstudio anmerkte. Anders gesagt: Wenn alle Fußballprofis flächendeckend getestet werden sollen, kann es nur dann einen Konsens geben, wenn es genügend Tests für Ärzte, Pfleger oder andere systemrelevante Berufe gibt.

Der Sport kann sich nur Zeit erbitten

Abbruch oder weiterspielen – die Entscheidung fällt auch in den Amateurligen schwer. Hier hat der Deutsche Fußball-Bund Paragrafen und Spielordnung geändert. Damit gibt er Landesverbänden mehr Spielraum, um in der Corona-Krise je nach Situation zu entscheiden. Der Sport aber kann sich nur Zeit erbitten. Denn so wie es aussieht, wird das Virus solange eine Bedrohung sein, bis ein sicherer Impfstoff gefunden ist.