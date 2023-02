Schalke vor den Wochen der Wahrheit und Zukunftspläne in Essen

Nach vier torlosen Unentschieden in Folge ist der FC Schalke 04 zum FC Schalke 00 mutiert. In den kommenden Wochen muss Schalke gegen die direkte Konkurrenz aber nun Siege einfahren, wenn die Chancen auf den Klassenerhalt noch am Leben gehalten werden sollen. Bei Rot-Weiss Essen ist hingegen nach dem 2:0 gegen Dortmund II der ganz große Druck verflogen. Doch ist diese vermeintliche Ruhe trügerisch. Unsere Reporter Andreas Ernst und Justus Heinisch analysieren zusammen mit Moderator Timo Düngen die aktuelle Lage auf Schalke und in Essen. Viel Spaß!