Gegen Schalke: Leipzig-Stürmer Timo Werner kehrt in Startelf zurück

Leipzig. Timo Werner könnte gegen Schalke 04 sein Comeback in der Startelf von RB Leipzig geben. Das kündigte Trainer Marco Rose vor dem Spiel an.

Nach seinem Kurzeinsatz gegen Bayern München steht Timo Werner vor einer Rückkehr in die Startelf von Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Der Nationalstürmer könnte am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 erstmals seit Anfang November wieder von Beginn an auflaufen. „Wir wollen Timo mehr integrieren und ihn näher an die 90 Minuten heranbringen“, sagte Leipzigs Trainer Marco Rose am Montag. Werner hatte sich am 2. November in der Champions League das Syndesmoseband gerissen und die WM verpasst. Beim 1:1 gegen Bayern spielte der 26-Jährige 23 Minuten.

Beim Spiel gegen München habe man in der ersten Halbzeit gesehen, dass der Mannschaft ohne Werner und den ebenfalls verletzten Christopher Nkunku Tempo im Umschaltspiel abgehe, sagte Rose. „Timo ist ein wichtiger Faktor für uns“, betonte der 46-Jährige. Nun müsse er abwägen, wie andere Spieler drauf seien und was der Kader ohne Werner geleistet habe. Rose hob dabei besonders die gute Leistung von Emil Forsberg hervor, der für Werner am Freitag ausgewechselt worden war. (dpa)

