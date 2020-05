Geisterspiele: Darum verzichtet Schalke auf Pappkameraden

Keine Pappkameraden auf den Rängen und keine künstliche Geräuschkulisse aus den Lautsprechern: Schalke 04 wird seine Geisterspiele in der Arena so sachlich und zweckmäßig wie möglich gestalten. Am Mittwoch gab die Politik ihr Einverständnis für die Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga – ab Mitte Mai wird es die von keinem geliebten, aber von den Vereinen benötigten Spiele ohne Zuschauer geben. Und damit stellt sich jetzt die Frage: Wie wird so ein Geisterspiel auf Schalke eigentlich ablaufen?

Im Borussia-Park von Mönchengladbach sind auf den Stehrängen bereits die ersten Pappkameraden montiert: Darauf zu sehen sind Bilder mit den Gesichtern von Gladbacher Fans – so will die Borussia vom Niederrhein die bei Geisterspielen trostlos wirkenden leeren Ränge abdecken. Auch Schalke-Vorstand Alexander Jobst hatte ein entsprechendes Angebot mit dieser vermeintlich kreativen Idee auf dem Tisch liegen – er hat es schnell im Papierkorb entsorgt.

Pappkameraden für Schalke „totaler Quatsch“

„Pappaufsteller sind für mich totaler Quatsch“, sagt er dazu im Gespräch mit der WAZ. Seine Erklärung klingt plausibel: „Das wäre nicht Schalke.“ Denn Fans aus Pappe sind ein Kunstprodukt – Schalke ist aber stolz auf seine Natürlichkeit. Und wenn während der Corona-Pandemie schon keine Fans in die Arena dürfen, dann soll das eigene Schalker Stadion wenigstens so natürlich wie möglich aussehen.

Deswegen erteilt Jobst auch den bei anderen Vereinen gesponnenen Gedanken nach einer künstlichen Geräuschkulisse eine klare Absage: Auch Fan-Gesänge vom Band oder irgendeine andere Akustik wird es in der Arena nicht geben. „Die Stimmung sind unsere Fans. Und niemand anders“, sagt Jobst. Er fügt hinzu, die Veltins-Arena stehe „wie kaum ein anderes Stadion für die Leidenschaft und Energie seiner Anhänger. Diese Wucht ist durch nichts zu ersetzen.“

Vielleicht gibt’s das Steigerlied in der Arena

Was bei den Geisterspielen zum Erhalt einer natürlichen Arena-Atmosphäre möglich ist, wird Schalke umsetzen – viel ist das nicht. So gibt es Überlegungen, möglicherweise das Schalke-typische Steigerlied vor dem Anpfiff einzuspielen und vielleicht auch die Begleitmusik beim Einlaufen der Spieler. Vorstellbar ist auch das Tor-Jingle nach Schalker Treffern – das war es. Selbst der „Quatscher“, also Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann, ist nach dem derzeitigen Stand nicht eingeplant: Wer soll ihm zuhören, wenn keine Fans in der Arena sind? Erlaubt sind im Innenraum und auf den Rängen jeweils rund 100 Personen – sie alle sind zum Arbeiten anwesend, vor allem die Spieler.

Die Plätze bleiben leer und werde auch nicht mit Pappkameraden künstlich abgedeckt: Das Schalke Logo muss reichen Foto: Ina Fassbender / dpaDeutsche Presse-Agentur!

– auch wenn noch so viele Anfragen dazu auf dem Tisch lagen. „Ich habe mich mit meinem Team in keiner Sekunde mit irgendeiner dieser Ideen ernsthaft beschäftigt, weil ich sämtliche Animationen und Spielereien als sinnfrei für Schalke 04 betrachte“, sagt Jobst deutlich: „Wir nehmen die Geisterspiele an wie sie sind, künstlich ausstaffieren müssen und werden wir sie nicht – denn das wäre nicht Schalke!“