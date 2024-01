Geldstrafe für Klopapier-Würfe: DFB sanktioniert Schalke 04

Gelsenkirchen Zweitligist muss für das unsportliche Verhalten seiner Anhänger beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zahlen.

Beim Auswärtsspiel des FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf fielen die Gelsenkirchener Anhänger zwischen der 42. und 54. Minute negativ auf. Mehrfach warfen sie Toilettenpapierrollen auf das Spielfeld.

Bis zu 2.500 Euro der Strafe kann der FC Schalke 04 für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Der S04 hat dem Urteil nach eigenen Angaben zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Schalke kassierte Pleite in Düsseldorf

Es war eine wilde Partie in Düsseldorf, in der die Königsblauen am Ende mit 3:5 (0:3) unterlagen. Der Spielverlauf ließ die königsblauen Hoffnungen bis zuletzt leben: Schalke versagte zunächst über weite Strecken des Spiels, lag auch diesmal hoffnungslos hinten, verkürzte aber nach 1:4-Rückstand noch, erarbeitete sich Chancen, unterlag aber schlussendlich.

