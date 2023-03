Gladbach und Schalke bekommen die meisten Einzelspiele

Essen. Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 26 bis 29 angesetzt. Zwei NRW-Klubs können wieder nur selten nach der Regel "Samstag, 15.30 Uhr" planen.

Am Freitagvormittag zückten viele Fußballfans erst einmal ihren Terminkalender: Die Deutsche Fußball-Liga verkündete die zeitgenaue Ansetzung der Spieltage 26 bis 29. Die Fans von Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 stießen wieder einen Seufzer aus - die gängige Regel "Samstag, 15.30 Uhr" gilt für die Klubs nur selten.

Bundesliga hat drei oder vier Einzelspiele pro Spieltag

Die Gladbacher bestreiten alle vier, die Schalker drei von vier Partien außerhalb dieser klassischen Bundesligazeit. Auch in der Gesamttabelle der sogenannten Einzelspiele liegen sie vorn.

Drei oder Vier von neun Partien an einem Bundesliga-Spieltag sind Einzelspiele - eins am Freitag (20.30 Uhr), eins am Samstag (20.30 Uhr), zwei oder drei am Sonntag (15.30 Uhr, 17.30 Uhr und in Europapokal-Wochen auch 19.30 Uhr). Wer diese Einzelspiele bekommt, entscheiden zum größten Teil die Rechte-Inhaber DAZN (Freitag- und Sonntagspiele) und Sky (Samstag). Und beide suchen sich natürlich die Mannschaften aus, die die beste Quote versprechen.

Nur die Sonntagspiele sind ab und an vorgegeben. Union Berlin, der SC Freiburg (beide Europa League), Bayer Leverkusen (Europa League ab der Rückrunde) und der 1. FC Köln (Europa Conference League) waren oder werden am Donnerstagabend im internationalen Wettbewerb aktiv sein - und in der Liga folgerichtig erst am Sonntag, um einen Tag mehr Ruhezeit zu haben.

Obwohl diese Mannschaften automatisch mehr Einzelspiele bekommen, an Gladbach und Schalke kommen sie nicht vorbei. Die Tabelle stützt die von einigen Klubvertretern vorgebrachte These, dass sich die Rechteinhaber vor allem auf Traditionsvereine stürzen. Ganz unten stehen Augsburg, Hoffenheim, Bochum, Mainz, Wolfsburg - fünf Klubs, die nicht für große bundesweite Aufmerksamkeit stehen.

Die Tabelle der Einzelspiele 2022/2023

1. Borussia Mönchengladbach 20

2. FC Schalke 04 18

3. 1. FC Köln 17

3. Union Berlin 17

5. Borussia Dortmund 16

6. Eintracht Frankfurt 15

7. Bayern München 14

7. Bayer Leverkusen 14

7. SC Freiburg 14

10. Werder Bremen 13

11. Hertha BSC 12

12. RB Leipzig 12

13. VfB Stuttgart 10

14. VfL Wolfsburg 9

14. VfL Bochum 9

14. TSG Hoffenheim 9

17. FSV Mainz 05 8

18. FC Augsburg 7

