Gladbach will nicht wieder gegen Schalke 04 verlieren

Gelsenkirchen. Schalke 04 steckt in einer historischen Krise. Der letzte Sieg in der Bundesliga wurde im Januar erzielt - gegen Borussia Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach ist die letzte Mannschaft, die in der Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04 verloren hat - und will auf keinen Fall die nächste sein. „Man kann schon davon ausgehen, dass sie irgendwann mal wieder gewinnen. Und das müssen wir am Samstag vermeiden“, sagte Trainer Marco Rose am Freitag vor dem Heimspiel gegen die kriselnden Schalker (18.30 Uhr/Sky).

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

„Wir haben in der Liga zuletzt ein paar Punkte verschenkt - wir spielen auf Sieg“, betonte Rose. Es sei wahrzunehmen, dass es bei den seit dem 2:0 gegen Gladbach am 17. Januar in 24 Liga-Spielen sieglosen Königsblauen „ein paar Themen“ gebe, sagte Rose: „Sie haben personell ein paar Dinge verändert, die in der Mannschaft etwas auslösen. Aber wir selbst, unsere Gier darauf, Punkte zu holen, steht im Vordergrund.“

Personell sieht es beim Champions-League-Teilnehmer nach dem 4:0 gegen Schachtjor Donezk am Mittwoch gut aus. Mittelfeldspieler Hannes Wolf war für dieses Spiel kurzfristig wegen eines Infekts ausgefallen, „aber er hat wieder voll trainiert und ist zurück“, berichtete Rose.

Die Startelf der Königsblauen wird am Samstag ein ganz anderes Gesicht haben - im Vergleich zu den vergangenen Wochen fehlen die suspendierten Amine Harit und Nabil Bentaleb sowie die verletzten Salif Sané, Ralf Fährmann, Rabbi Matondo, Goncalo Paciencia und Vedad Ibisevic, dessen Vertrag aufgelöst wurde. Auch Ahmed Kutucu ist nicht dabei - er ist nicht verletzt, weshalb es offensichtlich ist, dass es sich bei ihm um den erkrankten Spieler handelt. Fraglich ist der Einsatz von Linksverteidiger Bastian Oczipka.

Trainer Manuel Baum wird auf Spieler aus der Knappenschmiede setzen. Insgesamt fünf Spieler aus der U23 oder U19 trainieren seit Mittwoch mit. Beste Startelf-Chancen hat Linksverteidiger Kerim Calhanoglu (U19), sollte Oczipka fehlen.

Zudem fällt ein weiterer Spieler aufgrund einer Corona-Infizierung aus. Das verkündete Pressesprecher Marc Siekmann bei einer Pressekonferenz am Donnerstagmorgen. "Der Spieler befand sich wegen auftretender Symptome bereits vorher in freiwilliger und vorsorglicher häuslicher Isolierung. Er wird uns in den nächsten Tagen, also auch am Wochenende, nicht zur Verfügung stehen." Alle übrigen Befunde waren, wie die Schalker mitteilten, negativ.